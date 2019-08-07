2. Sayfa yeni sezon başladı! Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa yeni bölüm ne zaman?

2. Sayfa yeni sezon başladı mı? sorusunun yanıtı izleyicileri tarafından merak ediliyordu. Kanal D ekranlarında seyircileri ile buluşan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programı 12 Temmuz Cuma günü son yayını yaparak ara vermişti. Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 12 Temmuz Cuma yayınlanan sezon finali bölümüne moda yazarı Aslı Barış, Aslı Hünel ile eşi Savaş Yurtsever ve efsane sanatçı Cengiz Kurtoğlu konuk olmuştu.

Yazı erken bitiren deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt, samimi ve neşeli sunumuyla yeni sezonun ilk yayınını dün gerçekleştirdi. Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 6 Ağustos Salı günü yayınlanan bölümüne Ayla Çelik, Aslı Barış ve Erdal Özyağcılar konuk olarak katıldı.

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa geride bıraktığımız sezonun açılışını 29 Ekim Pazartesi günü yapmıştı. Yeni sezonun en geç Eylül veya Ekim ayında başlaması bekleniyordu. Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa yeni sezona sürpriz bir şekilde 6 Ağustos 2019 tarihinde başladı.

MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Özel röportajlar ve magazin haberlerinin derlendiği Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa, hafta içi her sabah 09.30'da Kanal D ekranlarında seyircileri ile buluşacak.

MÜGE DAĞISTANLI ERDOĞAN KİMDİR?

1968 İstanbul doğumlu olan Müge Dağıstanlı, Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Gazetecilik hayatına Posta Gazetesinde başlayan Müge Dağıstanlı, burada köşe yazarlığı yapmış ve magazin müdürü olarak görev almıştır. Radikal Gazetesi bünyesinde de çalışmış olan Müge Dağıstanlı, burada da yine sinema ve televizyon üzerine köşe yazıları yazmıştır.

2015 yılından bu yana sabah kuşağında yayınlanan magazin programı sunmaya devam eden Müge Dağıstanlı, ilk olarak Kanaltürk TV'de yayınlanmış olan "2. Sayfa" adlı programın sunuculuğunu partneri Gülşen Yüksel ile birlikte yapmış, sonrasında ise Show TV'ye geçmiştir.

Şubat 2016 tarihinden beri yine Gülşen Yüksel ile birlikte "Renkli Sayfalar" adlı magazin programını Kanal D ekranlarında sunmaktadır. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sundukları "Renkli Sayfalar" programı 2016 Altın Kelebek Ödüllerinde de "Yılın En İyi Magazin Programı" seçilmiştir.

GÜLŞEN YÜKSEL SALT KİMDİR?

24 Haziran 1977 yılında İstanbul’da doğdu. Sanatçı 53 kilogram ve 164 boyundadır. Ekranlarda sık sık karşılaştığımız Gülşen Yüksel Salt, sunuculuk yapmaktadır. Renkli sayfalar adındaki programı Müge Dağıstanlı ile beraber sunan Salt, Vatan gazetesinde magazin müdürü olarak da çalışmıştır. Bu gazeteden sonra ise Sabah Gazetesinde çalışmaya başlamıştır. 2015 yılında ise 2. Sayfa adındaki programın sunuculunu yapmaya başlamıştır.