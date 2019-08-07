2. Sayfa yeni sezon başladı! Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa yeni bölüm ne zaman?

  • Bist 100
    99781.1
  • Dolar
    5,5028
  • Euro
    6,1628
  • Altın
    260,6940
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trump'ın tarifeleri yuanı 11 yılın dibine taşıdı Trump'ın tarifeleri yuanı 11 yılın dibine taşıdı
ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı Türk çiftçisine yarayacak ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı Türk çiftçisine yarayacak
Son Dakika... Bakan Albayrak: Seracılıkta kredi tutarı 1.9 milyar TL'ye ulaştı Son Dakika... Bakan Albayrak: Seracılıkta kredi tutarı 1.9 milyar TL'ye ulaştı
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Körfez ülkeleriyle aleni normalleşme hedefliyor İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Körfez ülkeleriyle aleni normalleşme hedefliyor
Ürdün ile Katarlı yetkililer iki ülke arasındaki askeri iş birliğini görüştü Ürdün ile Katarlı yetkililer iki ülke arasındaki askeri iş birliğini görüştü
Tunus'un eski Başbakanı Cibali, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı Tunus'un eski Başbakanı Cibali, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
Bayburt'ta aranan genç kıza iki gündür ulaşılamadı Bayburt'ta aranan genç kıza iki gündür ulaşılamadı
Otel odasında ölü bulundu Otel odasında ölü bulundu
Fatih Terim, Süper Kupa maçında cezalı Fatih Terim, Süper Kupa maçında cezalı
''Dünyanın en büyük papağanının'' kalıntıları bulundu ''Dünyanın en büyük papağanının'' kalıntıları bulundu
Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretli, hangi köprüler ücretsiz? Köprü geçiş ücretleri 2019 Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretli, hangi köprüler ücretsiz? Köprü geçiş ücretleri 2019
BAE ve Bin Selman’ın Türkiye’ye saldırı planı BAE ve Bin Selman’ın Türkiye’ye saldırı planı
Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu Prag'da başlıyor Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu Prag'da başlıyor
Türkiye'nin ABD karşısında '32 kilometre' ısrarının perde arkası ortaya çıktı Türkiye'nin ABD karşısında '32 kilometre' ısrarının perde arkası ortaya çıktı
Komşular arasındaki kavgada silah ateşlendi Komşular arasındaki kavgada silah ateşlendi
Balık tutmak için gittiği gölete giren kişi boğuldu Balık tutmak için gittiği gölete giren kişi boğuldu
Avustralya’da küçük uçak düştü: 1 ölü Avustralya’da küçük uçak düştü: 1 ölü
Eskişehir'de yapılan araştırmalarda insanlığın 4 bin 500 sene önce köpek etini pişirerek tükettiği ortaya çıktı Eskişehir'de yapılan araştırmalarda insanlığın 4 bin 500 sene önce köpek etini pişirerek tükettiği ortaya çıktı
D.C. United, Mesut Özil'e talip oldu D.C. United, Mesut Özil'e talip oldu
Motosiklet sesi Times Meydanı'nda paniğe neden oldu Motosiklet sesi Times Meydanı'nda paniğe neden oldu
Emekli ve kamu çalışanları için kazanç haftası! Kim ne kadar alacak? Emekli ve kamu çalışanları için kazanç haftası! Kim ne kadar alacak?
2. Sayfa yeni sezon başladı! Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa yeni bölüm ne zaman? 2. Sayfa yeni sezon başladı! Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa yeni bölüm ne zaman?
Türk hacı kafilelerinin tamamı Mekke'ye ulaştı Türk hacı kafilelerinin tamamı Mekke'ye ulaştı
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:46:08 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:48:11

2. Sayfa yeni sezon başladı! Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa yeni bölüm ne zaman?

2. Sayfa yeni sezon başladı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hafta içi her gün aynı saatte Kanal D ekranlarında seyircileri ile buluşan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programı 12 Temmuz Cuma günü son yayını yaparak yaz tatiline girmişti. Yazı erken bitiren ikili yeni sezonun ilk yayınını dün gerçekleştirdi. Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 6 Ağustos Salı günü yayınlanan bölümüne Ayla Çelik, Aslı Barış ve Erdal Özyağcılar konuk oldu. Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa yeni bölüm ne zaman? Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programı ile ilgili gelişmeler haberimizde.

2. Sayfa yeni sezon başladı mı? sorusunun yanıtı izleyicileri tarafından merak ediliyordu. Kanal D ekranlarında seyircileri ile buluşan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programı 12 Temmuz Cuma günü son yayını yaparak ara vermişti. Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 12 Temmuz Cuma yayınlanan sezon finali bölümüne moda yazarı Aslı Barış, Aslı Hünel ile eşi Savaş Yurtsever ve efsane sanatçı Cengiz Kurtoğlu konuk olmuştu. 

Yazı erken bitiren deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt, samimi ve neşeli sunumuyla yeni sezonun ilk yayınını dün gerçekleştirdi. Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 6 Ağustos Salı günü yayınlanan bölümüne Ayla Çelik, Aslı Barış ve Erdal Özyağcılar konuk olarak katıldı. 

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa geride bıraktığımız sezonun açılışını 29 Ekim Pazartesi günü yapmıştı. Yeni sezonun en geç Eylül veya Ekim ayında başlaması bekleniyordu. Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa yeni sezona sürpriz bir şekilde 6 Ağustos 2019 tarihinde başladı.

MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? 

Özel röportajlar ve magazin haberlerinin derlendiği Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa, hafta içi her sabah 09.30'da Kanal D ekranlarında seyircileri ile buluşacak.

MÜGE DAĞISTANLI ERDOĞAN KİMDİR?

1968 İstanbul doğumlu olan Müge Dağıstanlı, Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Gazetecilik hayatına Posta Gazetesinde başlayan Müge Dağıstanlı, burada köşe yazarlığı yapmış ve magazin müdürü olarak görev almıştır. Radikal Gazetesi bünyesinde de çalışmış olan Müge Dağıstanlı, burada da yine sinema ve televizyon üzerine köşe yazıları yazmıştır.

2015 yılından bu yana sabah kuşağında yayınlanan magazin programı sunmaya devam eden Müge Dağıstanlı, ilk olarak Kanaltürk TV'de yayınlanmış olan "2. Sayfa" adlı programın sunuculuğunu partneri Gülşen Yüksel ile birlikte yapmış, sonrasında ise Show TV'ye geçmiştir.

Şubat 2016 tarihinden beri yine Gülşen Yüksel ile birlikte "Renkli Sayfalar" adlı magazin programını Kanal D ekranlarında sunmaktadır. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sundukları "Renkli Sayfalar" programı 2016 Altın Kelebek Ödüllerinde de "Yılın En İyi Magazin Programı" seçilmiştir.

GÜLŞEN YÜKSEL SALT KİMDİR?

24 Haziran 1977 yılında İstanbul’da doğdu. Sanatçı 53 kilogram ve 164 boyundadır. Ekranlarda sık sık karşılaştığımız Gülşen Yüksel Salt, sunuculuk yapmaktadır. Renkli sayfalar adındaki programı Müge Dağıstanlı ile beraber sunan Salt, Vatan gazetesinde magazin müdürü olarak da çalışmıştır. Bu gazeteden sonra ise Sabah Gazetesinde çalışmaya başlamıştır. 2015 yılında ise 2. Sayfa adındaki programın sunuculunu yapmaya başlamıştır.

'Seçilirsim Ekim'e kadar' demişti... Tüm dünyaya duyurdu!
Trump darbesi! Bir günde 117 milyar dolar zarar
Karayiplerde ölmüştü... 8 aydır aradığı eşinin kalbi kargoyla geldi!
Onlarla konuşarak zaman harcıyoruz! ABD'den skandal üstüne skandal
Şaşırtan keşif! Araştırmacılar Eskişehir'de buldu
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Kim, ne kadar Kurban Bayramı ikramiyesi alacak?
Kaz Dağları'nda ne oluyor? İşte 10 soruda Kaz Dağları gerçeği...
Son dakika dolar 5.50 TL'nin altında! Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 7 Ağustos dolar canlı dolar kuru...
Film gibi operasyon... Interpol aradı Türk polisi yakaladı!
Yeni dönem resmen başladı! İlk vizesiz uçuş gerçekleşti
Sürpriz talip! Rooney'in yerine Mesut Özil
ABD, YPG/PKK ve diğer 'ortaklarını' büyütüyor
İki ezeli rakip arasında müthiş yarış! G.Saray'dan sürpriz hamle
PKK'yı bitirecek harekat çok yakında
Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
Emekliye eşit zam
Daire fiyatına konser
Buldukları çözüme bak!
Kolesterolün doğal ilacı çamfıstığı
ABD'de kelepçeli bir siyahinin atlı polisler arkasında yürütülmesine tepki
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ