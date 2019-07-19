19 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:30:19
19. yılında yenilendi
Türk popunun kraliçesi Hande Yener, son şarkısı Krema için yeni imajıyla kamera karşısına geçti.
Sanat hayatında 19 yılı geride bırakan şarkıcı, bu yıl üst üste çıkardığı şarkılarıyla farkını ortaya koydu. Yeni şarkıya yeni fotoğraf çekimi yapan Yener’in son hali beğenildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Jean Claude Van Damme Bodrum'da
- Murat Başoğlu hakkında skandal iddia! Altuntaş ile birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı
- Geçtiğimiz günlerde boşanmışlardı... Özcan Deniz ve Feyza Aktan barıştı
- Hande Doğandemir o görüntüye 50 bin lira istiyor! 'Babama ölüm tuzağı kurmadım'
- Senem Göktürk-Emre Ön aşkı nikah masasında bitti