18’lik Madonna

ADI REKORLAR KİTABINDA

1977’de, ABD’deki Yaratıcı Sanatlar Enstitüsü’nde çekilen fotoğraflarını yayınlayan Madonna’nın 18 yaşındaki hali büyük beğeni topladı. Modern dans alanında kariyer yapmak üzere 1978’de New York’a taşınan sanatçı, müzik gruplarında davulcu, gitarist ve vokalist olarak görev aldıktan sonra 1983’te kendi adını verdiği çıkış albümünü yayınladı.

Yıldızı parlayan ve bir dizi albüm çıkaran 61 yaşındaki Madonna’nın şimdi milyonlarca hayranı bulunuyor. Guinness Rekorlar Kitabı’na ‘tüm zamanların en çok albüm satan kadın sanatçısı’ olarak adını yazdıran Madonna, hâlâ popülerliğini koruyor.