15 yıllık hasret dolu bakış

Ayrıldıktan yıllar sonra “Seray Sever’i çok sevdim. Onunla evlenseydim, çok mutlu olurdum. Seray’ı unutamadım, kimse onun yerini alamadı. Birçok şarkıyı ona yazdım. Şimdi Seray içimde, özel ve gizli bir yerde” şeklinde açıklama yapan Hakan Altun ne yapacağını şaşırdı. Ünlü şarkıcının röportaj verdiği sırada Seray Sever’in uzaktan onu izlemesi objektiflere yansıdı.