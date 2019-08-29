29 Ağustos 2019 Perşembe 07:55:00 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 07:55:25
15 yıl sonra evleniyorlar
Volkan Aslan’la 15 yıldır aşk yaşayan şarkıcı Aylin Coşkun, '10 Eylül’de düğünümüz var, hala inanamıyoruz’ dedi.
Güzel şarkıcı, müstakbel eşinin düğün için hiçbir masraftan kaçınmadığını dile getirdi.
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