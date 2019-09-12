15 yıl sonra mutlu son

Güzel şarkıcı, “Volkan serumla ayakta, ben nazardan ölüyorum. Tabii ki çok duygusalız 15 yıl sonra” derken gözleri doldu. Volkan Aslan da, ”Şu an hakikaten bana tuhaf geliyor, 15 yıl sonra evli olmak” dedi. Geçtiğimiz günlerde kına gecesi için eşi Volkan Aslan’ın evini ve arabasını sattığı iddialarına Aylin Coşkun, “Volkan emekliliğini arabasını evini sattı dedim, inandılar. Kına kız tarafına ait, ben yaptım. Mal mülk satmadı” diyerek kahkaha attı.

DÜĞÜNDEN HASTANEYE

Aylin Coşkun ile dünyaevine giren Volkan Aslan düğün bitiminde hastanelik oldu. Aslan’ın gıda zehirlenmesi yaşadığı öğrenildi. Ünlü şarkıcı eşine serum takıldığı o anları sosyal medyada paylaştı.