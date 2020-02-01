01 Şubat 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 23:36:32
15 Temmuz şehitleri anısına 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminde buluştular
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın yaptığı 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmi, bu kez 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri için ANKAmall’da özel bir gösterimle seyircilerin karşısına çıktı.
15 Temmuz Derneği tarafından gerçekleştirilen organizasyona Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, filmin başrol oyuncuları Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Tolga Akkaya, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler ve sinemaseverler katıldı.
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