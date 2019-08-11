15 Eylül'de evleniyor

Yaklaşık altı aydır kendisinden 10 yaş küçük gitaristi Erkan Erzurumlu ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Ziynet Sali, 15 Eylül'de memleketi Kıbrıs'ta aile arasında yapılacak sade bir nikahla dünya evine gireceğini söyledi. Önceki gün Nişantaşı City's AVM'de bayram alışverişinde görüntülenen ünlü şarkıcı, 15 Eylül'da yapılacak nikahla ilgili “Çok heyecanlıyım. Çok az bir zaman kaldı. Hazırlıklar devam ediyor. Çok abartılı bir gelinlik giymeyeceğim sade bir gelinlik tercih edeceğim. Sahil kenarında güzel bir mekanda. Bir ayağımız deniz de bir ayağımız kumda olacak. Aile arasında ve yakın dostlarımız katılacak” dedi.