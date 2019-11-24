24 Kasım 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 03:29:30
11 yıl sonra tiyatroda
Bugüne kadar 50'den fazla oyunda ve müzikalde rol alan ve bir çok ödül kazanan Nevra Serezli 11 yıl sonra Ağaçlar Ayakta Ölür oyunuyla tiyatroya dönüyor.
1 Ocak'tan itibaren sahnelenecek olan oyun için prova aşamasında olan Serezli, oyunda yüreği torun özlemiyle dolu büyükanne rolünü canlandıracak. Sahnelere ara vermesinin nedenini içine sinen bir rol bulamamak olarak açıklayan usta ouncu, “Bu oyun komedi ile dram arasında çok ince bir çizgi taşıyor. Eski bir oyun olmasına rağmen hiç eskimeyen duyguları yaşatıyor” dedi.
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