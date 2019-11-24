11 yıl sonra tiyatroda

1 Ocak'tan itibaren sahnelenecek olan oyun için prova aşamasında olan Serezli, oyunda yüreği torun özlemiyle dolu büyükanne rolünü canlandıracak. Sahnelere ara vermesinin nedenini içine sinen bir rol bulamamak olarak açıklayan usta ouncu, “Bu oyun komedi ile dram arasında çok ince bir çizgi taşıyor. Eski bir oyun olmasına rağmen hiç eskimeyen duyguları yaşatıyor” dedi.