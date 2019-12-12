11 yıl sonra tiyatro sahnesinde

3 Ocak'tan itibaren sahnelenecek olan duygusal komedide, yüreği torun özlemiyle dolu büyükanne rolünü oynayacak olan Nevra Serezli, “Çok değerli tiyatro yapımcılarından yıllardır güzel teklifler geldi, sağ olsunlar hiç unutulmadım. Bu proje beni heyecanlandırdı” dedi. Usta oyuncu, dünya klasikleri arasında yer alan bu oyunu, yaşamında torun sevgisini tattıktan sonra daha çok sevdiğini ve her provaya yüreğindeki torun sevgisini duyumsayarak gittiğini dile getirdi.