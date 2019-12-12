11 yıl sonra tiyatro sahnesinde
Bugüne kadar 50'nin üzerinde oyunda ve müzikalde rol alan Nevra Serezli, 11 yıl aradan sonra Ağaçlar Ayakta Ölür oyununda yer alacak.
3 Ocak'tan itibaren sahnelenecek olan duygusal komedide, yüreği torun özlemiyle dolu büyükanne rolünü oynayacak olan Nevra Serezli, “Çok değerli tiyatro yapımcılarından yıllardır güzel teklifler geldi, sağ olsunlar hiç unutulmadım. Bu proje beni heyecanlandırdı” dedi. Usta oyuncu, dünya klasikleri arasında yer alan bu oyunu, yaşamında torun sevgisini tattıktan sonra daha çok sevdiğini ve her provaya yüreğindeki torun sevgisini duyumsayarak gittiğini dile getirdi.
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