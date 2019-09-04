100 bin lirayı geri alamadı

İki kız arkadaşlarıyla Etiler’de yemek yiyen ekip daha sonra Bebek’te başka bir mekana geçti. 2 saat sonra Emirgan’daki bir gece kulübüne gittiler. Mustafa Sandal ile 6 aylık ilişkilerini 1.5 ay önce yollarına ayıran Melis Sütşurup’un ayrılık sebebinin 100 bin liralık borç vermesi olduğu iddia edilmişti. Muhabirlerin ünlü popçuya verdiği parayı geri alıp alamadığını sorması üzerine Sütşurup, “Bu konular hakkında konuşmak istemiyorum” diyerek adeta iddiaları onayladı. Duyanlar ‘Belli ki parasını geri alamamış, konuşmak istemiyor’ şeklinde yorum yaptı.