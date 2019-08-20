100 bin liralık borç aşkı bitirdi

İddiaya göre; boşanırken ciddi miktarda nafaka ödeyen Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup’tan 100 bin TL borç aldı. Yakın bir arkadaşına mesaj gönderen Sandal, “Melis’le zaten yakında ayrılacağız, uzun sürmez. Melis’ten para aldım, onu halletmem lazım.” dedi. Bu mesajı gören Melis Sütşurup da ayrılık kararı aldı.