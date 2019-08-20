20 Ağustos 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 01:57:35
100 bin liralık borç aşkı bitirdi
Emina Jahovic’le boşandıktan kısa bir süre sonra Melis Sütşurup ile aşk yaşamaya başlayan Mustafa Sandal’ın mutluluğu kısa sürmüş, çift 6 aylık ilişkilerini sonlandırmıştı.
İddiaya göre; boşanırken ciddi miktarda nafaka ödeyen Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup’tan 100 bin TL borç aldı. Yakın bir arkadaşına mesaj gönderen Sandal, “Melis’le zaten yakında ayrılacağız, uzun sürmez. Melis’ten para aldım, onu halletmem lazım.” dedi. Bu mesajı gören Melis Sütşurup da ayrılık kararı aldı.
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