03 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 23:34:42
10 yıl sonra birlikte söylediler
Türkücü Alişan ve Berdan Mardini, önceki gün Rusya’nın Krasnodar şehrinde birlikte sahne aldı.
Binlerce kişinin geldiği konserde, birbirinden güzel şarkılar seslendiren Alişan ve Berdan Mardini, yıllar sonra aynı sahneyi paylaşmış oldu. Bundan 10 yıl önce birlikte sahne alan ikili, söylediği şarkılarla Rusya’da yaşayan binlere de unutulmaz bir gece yaşattı.
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