10 yıl sonra birlikte söylediler

Binlerce kişinin geldiği konserde, birbirinden güzel şarkılar seslendiren Alişan ve Berdan Mardini, yıllar sonra aynı sahneyi paylaşmış oldu. Bundan 10 yıl önce birlikte sahne alan ikili, söylediği şarkılarla Rusya’da yaşayan binlere de unutulmaz bir gece yaşattı.