'Uzman havuzu' şirketleri büyütecek

Geçtiğimiz günlerde açıklanan 11. Kalkınma Planı (2019-2023) kapsamında kamu uygulamalarında yerli üretimin geliştirilmesi öncelik olacak. Özel sektör firmalarında büyüme ve kurumsallaşma geliştirilecek.

Engeller kalkacak

İmalat sanayiinde ölçek ekonomisine uygun bir üretim yapısının oluşturulması sağlanacak ve KOBİ'lerin büyümelerinin önündeki engeller kaldırılacak. Özel sektörün ve meslek kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi için 5 yıllık dönemde nitelikli uzman havuzu kurulacak. Bu havuzdan nitelikli uzmanlık hizmeti alan işletmeler ve meslek kuruluşları desteklenecek.

Yeni destek programı

KOBİ'lerin verimliliğini artırmak ve dijital dönüşümlerine katkı sağlamak amacıyla, Model Fabrika (KOBİ Yetkinlik Merkezi) Danışmanlık Destek Programı başlatılacak. Ayrıca KOBİ'lerin kendi aralarında, büyük işletmelerle, girişimcilik ekosisteminin diğer aktörleriyle kuracakları kümelenme işbirliklerine destek sağlanacak.