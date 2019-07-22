Ticarette e-fatura zorunlu olacak

Düzenlemeyle bugüne kadar yayınlanmış 19 genel tebliğin yerine tek bir tebliğin uygulamada olması sağlanacak. Tebliğ taslağıyla, yürürlükte bulunan e-defter ve belge uygulamalarının kapsamının genişletilmesi amaçlanıyor. Taslakla, 2018 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon lirayı aşan mükelleflere 1 Ocak 2020'ye kadar e-fatura ve e-defter uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor. Düzenleme kapsamında ‘E-İrsaliye, E-Serbest Meslek Makbuzu, E-Müstahsil Makbuzu’ uygulamalarına 1 Ocak 2020'den itibaren zorunlu dahil olması gereken mükellef grupları yeniden belirlenecek.