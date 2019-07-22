Ticarette e-fatura zorunlu olacak
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin genel tebliğlerin birleştirilmesi amacıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı hazırlandı.
Düzenlemeyle bugüne kadar yayınlanmış 19 genel tebliğin yerine tek bir tebliğin uygulamada olması sağlanacak. Tebliğ taslağıyla, yürürlükte bulunan e-defter ve belge uygulamalarının kapsamının genişletilmesi amaçlanıyor. Taslakla, 2018 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon lirayı aşan mükelleflere 1 Ocak 2020'ye kadar e-fatura ve e-defter uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor. Düzenleme kapsamında ‘E-İrsaliye, E-Serbest Meslek Makbuzu, E-Müstahsil Makbuzu’ uygulamalarına 1 Ocak 2020'den itibaren zorunlu dahil olması gereken mükellef grupları yeniden belirlenecek.
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