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16 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 22:28:29

Teknoloji üreten KOBİ'ye 1 milyon lira destek

KOSGEB, imalat sanayiinde dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında yüksek katma değerli teknolojik üretim yapan KOBİ’lere, bir milyon liraya kadar destek veriyor. Sağlanacak finansmanın 300 bin TL’si geri ödemesiz olacak.

Sanayide dijital dönüşüme yönelik önemli bir adım daha atan KOSGEB, akıllı dijital teknolojileri destekleme kararı alarak, KOBİ Gelişim Destek Programı’nın (KOBİGEL) “İmalat Sanayiinde Dijitalleşme” temalı yeni çağrısına çıktı. Söz konusu çağrı 2 alt başlıktan oluşuyor. Program kapsamında, akıllı dijital teknolojilerle ilgili Ar-Ge süreçlerini önemli ölçüde tamamlayıp ürün aşamasına getiren ve ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ’lere ilk kez devlet tarafından destek verilecek.

Hedef sanayide dijitalleşme

KOBİ Gelişim Destek Programı’yla hem dijital teknolojilerin yerli üretimini ve ticarileşmesini hem de kullanımını destekleyerek güçlü bir dijital ekosistem oluşturulması hedefleniyor. Söz konusu çağrıyla aynı zamanda, ilk defa açık kaynak kodlu yazılımların kullanımı teşvik edilerek, yaygınlaştırılacak. Proje çağrısının toplam bütçesi ise ilk aşamada 250 milyon TL olarak belirlendi. Teknoloji geliştiricisi KOBİ’lere yönelik çağrı kapsamında işletme başına 300 bin TL’si geri ödemesiz, 350 bin TL’si teminat karşılığı geri ödemeli olmak üzere, toplam 650 bin TL’ye kadar destek verilecek.

Proje süresi 36 ay olmalı

Ayrıca, akıllı dijital teknolojileri imalat süreçlerine katmak isteyen KOBİ’ler için ise işletme başına 300 bin TL’si geri ödemesiz, 700 bin TL’si teminat karşılığı geri ödemeli olmak üzere toplam bir milyon TL’ye kadar finansal destek sağlanacak. Destek başvurusu için sunulacak projelerin, proje sürelerinin en az 6, en fazla 36 ay olması gerekiyor. Bazı istisna durumlarda ise proje sürelerine ek 6 ay eklenebilecek. Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısı’nda belirlenecek ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine ‘kurul’ karar verecek.

YERLİ TEKNOLOJİ AVANTAJI

Program kapsamında, yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerle, kullanıcı olan imalatçı KOBİ’lerin bu çağrı kapsamında etkileşimleri de ayrı bir önem taşıyor. Bu nedenle imalatçı KOBİ’ler, edinecekleri teknolojiyi yerli firmalardan karşılamaları halinde, destek ödemelerinde ve değerlendirme süreçlerinde önemli bir avantaja sahip olacak. 

Hangi projelere teşvik var?

Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştirmiş ürün aşamasına gelmiş KOBİ’lerle akıllı dijital teknolojileri imalat süreçlerine uyarlamak isteyen KOBİ’ler, “Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı”, “İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti”, “İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri”, İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri “Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri” ve “İmalat Sanayinde Siber Güvenlik” alanlarında proje sunabilecek.

Açık kaynak kodlu yazılımlara öncelik

Dijital teknolojilerin geliştirilmesinde ya da iş süreçlerine adapte edilmesinde açık kaynak kodlu yazılımları içeren proje başvuruları, öncelikli değerlendirme avantajına sahip olacak. Açık kaynak kodlu yazılımların geliştirilmesinde, hem geliştiricilerin performansı hem de ekosistemin bütününün etkin işlemesi önem arz ediyor. Bu kapsamda mevcut kabiliyetlerin keşfi, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve onlara uygun ekosistemin oluşturulması ilk öncelik olacak.

YARIŞMA USULÜYLE BELİRLENECEk

KOBİGEL kapsamında desteklenecek projelerin seçimi, yarışma usulüyle yapılacak. Başvuru kriterlerini karşılayan ve KOSGEB veri tabanında kayıtlı olan KOBİ’ler, KOSGEB kurumsal web sayfasında (www.kosgeb.gov.tr) ilan edilen şekilde online olarak başvuru yapabilecek. Başvurusunda eksik bulunmayan KOBİ’lerin projeleri seçici kurullar tarafından puanlanacak. Uygun bulunan projeler puan sıralamasına tabi tutulacak ve en yüksek puandan başlamak üzere desteklenecek projeler belirlenerek ve ayrılan bütçe çerçevesinde desteklenecek.

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