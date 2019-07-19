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19 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 00:27:30

Teknoloji üreten KOBİ'ye 5 milyon lira

KOSGEB, yüksek katma değerli teknolojik üretim yapan KOBİ’lere 5 milyon liraya kadar destek veriyor. Yüzde 60’ı geri ödemesiz olan finansmandan faydalanmak için işletmenin en az bir yıldır faaliyette olması gerekiyor.

Türkiye'de istihdamın yaklaşık yüzde 75.8'ini oluşturan, ihracatın yüzde 56’sını, ithalatında yüzde 38’ini gerçekleştiren ve ülkemize cari fazla veren, ekonominin taşıyıcı gücü olan KOBİ’ler, sağlanan desteklerle her geçen gün daha da güçleniyor. Ekonominin yapıtaşlarından KOBİ’lerin en büyük destekçilerinden, işletmelere nakit finansman erişiminden, proje teşviklerine kadar birçok farklı kalemde destek sağlayan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'lere bu anlamda büyük fırsatlar sunuyor. 

TEKNOYATIRIM PROGRAMI

Girişimcilikten Ar-Ge’ye, işletme geliştirmeden laboratuvar hizmetlerine kadar pek çok farklı alanda KOBİ’lere karşılıksız ya da belli oranı geri ödemeli olmak üzere finansman desteği sağlayan KOSGEB, teknoloji üreten KOBİ’lerin yanında olmaya devam ediyor. Özellikle teknoloji alanında yerli ve milli üretimin teşvik edilerek, bu alandaki ihtiyaçların ülke içinde karşılanması ve ithalatın azaltılması adına KOSGEB, KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında büyük fırsatlar sunuyor. 

ALTI TEMEL ALAN VAR

Söz konusu programla, Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımlara katkı verilmesi, ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için yapılacak yatırımların desteklenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda KOBİ’lere; makine-teçhizat, üretim hattı tasarım giderleri, yazılım giderleri, personel gideri, eğitim ve danışmanlık, tanıtım ve pazarlama giderleri alanlarında finansal destek sağlanıyor. 

ÖDENEK LİMİTİ İKİYE AYRILIYOR

Katma değeri yüksek teknolojik malzeme üreten KOBİ’lere “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı” kapsamında verilen nakit desteği ikiye ayrılıyor. Düşük Teknoloji ve Orta-Düşük Teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar, 500 bin TL’ye, Orta-Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 5 milyon TL’ye kadar destekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Finansman desteği için başvuruda bulunacak şirketlerin bazı kriterleri sağlaması gerekiyor. Bu kapsamda, işletmenin en az bir yıldır faaliyette olması gerekiyor. Bununla birlikte en çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesinin tamamlandığını gösterir belgeye sahip olunması da aranan şartlar arasında bulunuyor. 

YÜZDE 25'İ ERKEN ÖDENEBİLECEK

Sunulan projeyle ve üretilen ürünle destek almaya hak kazananlar, talep etmeleri halinde, verilecek nakit desteğinin yüzde 25'lik kısmını erken ödeme olarak önceden alabiliyor. KOBİ'lerin makine, teçhizat ve yazılım giderleri için yüzde 60'ı geri ödemesiz, yüzde 40'ı geri ödemeli olmak üzere yüzde 100'e varan oranlarda destek sağlanıyor. Makine-teçhizat ürünlerinde ‘Yerli Malı' belgesi bulunması durumunda, geri ödemesiz destek oranına yüzde 15 ilave ediliyor ve yüzde 100 olması için kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek veriliyor. 

PROJE SÜRESİ 36 AY

Personel, eğitim ve danışmanlık, tanıtım ve pazarlama, yazılım, üretim hattı tasarımı gibi giderler için de yüzde 60 geri ödemesiz destek veriliyor. Bununla birlikte desteklenecek projelerin toplam proje süresinin 36 ayı geçmemesi gerekiyor. 

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