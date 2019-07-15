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15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 01:20:12

KOBİ'lerin gözdesi online ticaret

Türkiye’de son 5 yılda e-ticaret hacminde yüzde 33’lük büyüme gerçekleşti. KOBİ’lerin yeni pazarlara açılmasına imkan veren online pazar, 59.9 milyar liralık bütçeye ulaştı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e-ticaretin yükselen trendi hız kesmeden devam ediyor. Tüketicilerin online alışverişe ilgisi giderek artıyor. Teknolojinin hızla gelişmesi ve keşfedilmemiş inovasyona açık olması sebebiyle, girişimcilere geniş iş fırsatları sunması ve 2017-2018 yıllarındaki gelişmeler ışığında Türkiye'de güçlü bir online alışveriş kültürü oluşmaya başladı. Türkiye internet girişimciliğinde, gelişen altyapı, inovasyon yatırımları ve 54 milyonu aşan internet kullanıcılarıyla dünyadaki önemli oyuncular arasına girmeyi başardı. 

DÜŞÜK SERMAYE FIRSATI

KOBİ’ler başta olmak üzere girişimcilerin ilk tercihlerden biri olmaya başlayan e-ticaret platformunun yatırımcılar tarafından tercih edilmesinin ana sebebi ise düşük sermayeyle başlanması ve kısa sürede başarının nakde dönmesinden kaynaklanıyor. Kısa sürede geniş pazarlara erişim kolaylığıyla da diğer sektörlere göre daha avantajlı olduğundan yatırımcılar için online pazarlar kaçırılmayacak fırsatlar sunan bir alan oldu. İnternet kullanıcı sayısının her geçen gün artması, bu alandaki yatırımcı sayısını ve alternatifleri de her geçen gün artırıyor. Sanal dünyanın daha az finansman gerektirdiğinden bu alanda yeni fikirler üreten genç girişimciler, sosyal medya uygulamalarının katkılarıyla da ekonomiye yeni bir çerçeve kazandırıyor. Online olarak geçekleşen alım satım işlemleriyle internet ekonomisi en hızlı büyüyen alan olurken, büyük şirketlerin de yatırımlarını bu alana çekmesiyle, ekonominin yeni itici gücü olarak kabul ediliyor. Ancak internetin bu şekilde büyük bir ekonomiye dönüşmesinde KOBİ’lerin rolü oldukça büyük. KOBİ’lerin internet girişimciliğine adım atmalarını sağlayan devlet desteği ve teşvik kredileri bu alandaki gelişmeleri hızlandırırken birçok oyuncuyu da bünyesine dahil etmeye devam ediyor. 

SON 5 YILDA GÜÇLÜ BÜYÜME

Türkiye’de son 5 yıla baktığımızda e-ticaret hacminde ortalama yüzde 33’lük bir büyüme gerçekleşti. Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) yıllık “Türkiye E-Ticaret Pazar Büyüklüğü” raporuna göre, e-ticaret sektörü 2018 yılında, yüzde 42 büyümeyle 59.9 milyar liralık hacme ulaştı. 2014-2018 yılları arasında sektörün ortalama yıllık büyüme hızı ise yüzde 33 oldu. E-ticaret sadece online alışveriş olarak değil, harekete geçirdiği sektörler bakımından da ayrı bir önem taşıyor. Özellikle turizm, teknoloji ve perakende sektörlerinin gelişmesine önemli katkılar sağlamasıyla dikkat çekiyor. 

HEDEF 300 MİLYAR LİRA

Türkiye'nin geçen yıl 138.9 milyar lira olan e-ticaret hacminin artırılması için, 11. Kalkınma Planı’nda yeni hamlelere yer verildi. Bu kapsamda Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) uygulamaya konulacak, Güven Damgası Sistemi yaygınlaştırılacak. Ayrıca üreticilere, satıcılara ve ihracatçılara devlet desteği sağlanacak. Böylelikle e-ticaret hacminin 2023’e kadar 300 milyar lirayı çıkarılması sağlanacak.

MOBİL KULLANIM POPÜLER

54 milyonu bulan internet kullanıcısı ve online alışveriş yapanların çoğu, alım satımlarını en çok mobil uygulamalar üzerinden yapıyor. E-ticaret sitelerinde trafiğin yüzde 70'inden fazlası, mobil kanallar üzerinden gerçekleşirken, pek çoğunda satışın da yüzde 50'ye yakını mobil üzerinden yapılıyor. Özellikle tekstil ve hazırgiyim kategorilerinde mobil kullanımın çok yüksek olduğu biliniyor. Bu nedenle uzmanlar, mobil uygulamaların, mobil internetin gelişmesi ve ilerlemesiyle e-ticaretle internet girişimciliğinin ilerleyen yıllarda daha yüksek paylar alacağını öngörüyor. 

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