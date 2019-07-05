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05 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 02:21:02

KOBİ'lere e-ihracat rehberi

Dünya pazarının kapılarını işletmelere açan e-ihracat, büyümenin en kolay yolu. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Lojistik ve kargolama bunların başında geliyor. 

Gelişen ve yaygınlaşan internet altyapısı hizmetlerinin büyümesi ve tüketicilerin sınır ötesi e-ticarete giderek daha fazla yönelmesi neticesinde, e-ihracat günümüzde müşteri potansiyelini artırmak isteyen firmalar için bir alternatif haline geldi. Diğer yandan e-ihracat, her ölçekteki firma için pazar çeşitliliği de sağlıyor. Üstelik bireysel girişimciler için daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak anlamında faydaları bulunuyor. 

500 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Küresel e-ticarete global çapta baktığımızda, her satılan 5 üründen birinin, ülkeler arasında gerçekleştiği görülüyor. Küresel e-ticaret iş hacmi, global anlamda 500 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Global perakende e-ticaret hacmi, 2018 itibarıyla 3 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Türkiye’deki KOBİ’lerin e-ihracat karnesine bakıldığında, ülkemizde 2.5 milyondan fazla kayıtlı KOBİ bulunuyor. Kayıtlı KOBİ’lerin 65 bini e-ihracat yapıyor. 900 bini de potansiyel ihracatçı durumunda. Türkiye’nin, dünya genelinde bugüne dek e-ihracatla 170 milyar dolar değerinde gönderi yaptığı biliniyor. 

KARGOLAMADAN ÖTESİ 

E-ihracat yapmak isteyenlerin başarılı olabilmesi için dikkat etmeleri gereken bazı hususlar bulunduğunu söyleyen Türkiye’nin e-ihracat uzmanı B2CDirect’in CEO’su Yusuf İbili, “E-ihracat yalnızca bir ürün kargolama süreci değil, bunun çok daha ötesi. E-ihracatın nasıl yapılması gerektiğini gerçek anlamda bilmeyen şirketler ve bireyler, hem pazar, hem zaman, hem de müşteri kaybediyor” diyerek, bu konuda 7 altın kural olduğuna dikkat çekiyor. İşte e-ihracatın altın kuralları: 

PİYASAYI DOĞRU ANALİZ EDİN

Buradaki amacınız, farklı ülkelerdeki piyasaların potansiyelini, büyüklüğünü belirlemek, değerlendirmeler yapmak, karşılaştırmalarda bulunmak ve ihracatını yapacağınız ürünün en çok hangi pazarda tercih edildiğini, yabancı piyasalarda ihtiyaç olup olmadığını belirlemek olacaktır. 

PAZAR GÜCÜNÜ BİLİN

Gideceğiniz pazarın toplam alım gücünü mutlaka dikkate almanız gerekir. Ülkenin finansal ve ekonomik koşulları dikkatle incelenmeli, bilhassa yüksek enflasyon oranına sahip ülkeleri iyi analiz etmelisiniz. Unutulmamalı ki, yabancı paranın kullanımında kısıtlamalar yaşanabilmektedir. Bunlara devlet istikrarı, din gibi sosyokültürel güçler, teknoloji düzeyleri gibi faktörler de eklenebilir. 

TAŞIMA ÇOK ÖNEMLİ

E-ihracat için lojistik her şeydir. Bunun unutulmaması gerekir. Bundan dolayı mutlaka deneyimli bir lojistik iş ortağınız olmalı. Ürünleriniz ne kadar kaliteli, siteniz ne kadar iyi ve fiyatlarınız ne kadar uygun olursa olsun, eğer lojistik süreçleriniz müşterinizi tatmin etmiyorsa ne satış yapabilir, ne de müşterilerinizi yeniden alışverişe teşvik edebilirsiniz.

FİZİBİLİTE ŞART

E-ihracata başlamadan önce hazırlık süreci büyük önem taşıyor. Bu aşamada kendinizi, firmanızı, ekibinizi ve ürünlerinizi yeniden keşfetmeli, eksikleri tamamlayarak hazırlanmalı ve e-ihracata hazır hale gelmelisiniz. E-ihracata uygun olasılığı olan ürünleri tespit etmeli, gerekli fizibilite çalışmasını yapmalısınız. 

GERÇEKÇİ OLUN

Teslimat sürelerinde gerçekçi olmak, müşteri kaybetmeyi önler. Hedef noktaların, işleri yürüttüğünüz merkeze uzaklığı ve zaman farkı gözardı edilmemeli. Mesafeler taşıma masraflarını da beraberinde getireceğinden, teslimat sürelerinin de olumsuz etkilenmesine neden olabilir. 

YANILTICI BİLGİ VERMEYİN

Uzak ülkelerdeki saat farklılığı, mesailerin uyumsuz olması, karar verme ve işleri neticelendirme sürecini geciktirebiliyor. Bu nedenle ürünlerinizin hedef noktasına ve tüketicinize ulaşacağı süreyi iyi tespit edin. Yanıltıcı bilgiler vermekten kaçının, çünkü teslim sürelerindeki gecikme, müşterilerinizi yeniden alışveriş yapma konusunda tereddütte bırakır. 

HER ÜLKENİN PAZARINI TANIYIN

Satış yapacağınız her ülkenin pazarını iyi tanıyın, böylece kalıcılık olmak mümkün olur. Satış yapacağınız pazarı önceden belirlemelisiniz. E-ihracat yapacağınız ülkenin pazar araştırmasını yaparken yerel piyasa gibi algılamamalı ve yurtiçinde geçerli olan yöntemlerden farklı satış süreçleri olacağı unutulmamalıdır. 

AYNI DİLİ KONUŞUN

E-ihracat yapmak istediğiniz pazar için araştırmalarınızı tamamladınız ve sıra geldi internet sitenizi oluşturmaya. Sitenizin sayfaları, arayüzleri ve menüleri, kullanıcı için kolaylık sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Ayrıca sizin potansiyel müşteriniz olan kişi, sizinle kendi dilinde alışveriş yapmak ve iletişim kurmak isteyebilir. Ancak bu noktada hedef pazarın gereksinimlerine göre internet sitesi kurulmasının yanı sıra kullanılacak katalog ve ürün açıklamalarının da anlaşılır olması gibi birçok farklı unsura dikkat edilmelidir.

İÇ PAZARDAKİ BAŞARINIZA BAKIN

Yurtiçinde neyi, nasıl, kime sattığınızı, ne kadar zamanda sattığınızı ve satış sonrasında yaşadığınız süreçleri çok iyi analiz edin ve değerlendirin. İç pazardaki başarınızla, dış pazarlara uygun hizmet ve ürünlere karar verilmelidir. Kısa ve uzun vadede hedefler saptanmalı, rekabet gücü ve büyüme potansiyeli değerlendirilmelidir

PROSEDÜRÜ ÖĞRENİN

Gönderilen kargonun, varış noktasında teslimat yapılacak ülkenin kanunlarına tabi olmasından ötürü, o ülkenin işlemleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Teslimatlar için gönderi hesaplamaları, gönderi türü, GTİP kodu arama özelliği, müşterinizin isteğine göre ekstra katma değerli hizmetleri sunmalısınız. 

KATMA DEĞERLİ HİZMET

Gönderiler için gümrük işlemlerinin hızlı ve masrafsız sonuçlanması, teslimat için verdiğiniz iş günü süresine yönelik güvenceyi zedelememelidir. E-ihracatın bir diğer kolay tarafı; geleneksel ihracatta, firma tarafından beyanname oluşturulması işlemlerinin e-ihracatta elektronik hale getirilmiş ve teferruatlardan arındırılmış olmasıdır.

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