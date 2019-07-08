KOBİ'lere 13 destek

Ekonominin yapıtaşlarından KOBİ’lerin en büyük destekçilerinden olan, işletmelerin nakit finansman erişiminden, proje teşviklerine kadar birçok farklı kalemde destek sağlayan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'lere karşılıksız ya da faizsiz nakit desteği sağlıyor. KOBİ'lerin yenilikçi fikirleri, teknolojiye yatırımı, dijitalleşmesi, stratejik ürünlere yönelmesi, yurtdışına açılması, reklam tanıtımları gibi birçok farklı alan KOSGEB tarafından destekleniyor. Söz konusu destekler içinde düşük faizli ve uzun vadeli kredi, karşılıksız nakit desteği, hibe ve çeşitli işletme teşvikleri yer alıyor. İdare, KOBİ'lere 13 farklı programla destek veriyor. İşte bu programlar:

1- ÖNCE EĞİTİM

GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ: Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayanlara; 50 bin lirası hibe, 100 bin lirası geri ödemeli olmak üzere toplam 150 bin liraya varan desteği içeriyor. Böylelikle fikri olan girişimciler kendi işinin patronu olma fırsatını yakalıyor.

2- 818 BİN LİRA ÖDEME

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA: Fikirleri teknolojiye dönüştürmek için endüstriyel uygulama projeleri destekleniyor. Bu programla yeni ürün üreteceklere, mevcutu geliştireceklere 818 bin liraya kadar kaynak sağlanıyor.

3- GİDERLER KARŞILANIYOR

AR-GE VE İNOVASYON: KOBİ'lerin fikirlerini teknolojiye dönüştürmek için, Ar-Ge ve inovasyon projelerine, 1.5 milyon liraya varan destek sağlanıyor. Bu proje giderleri arasında işlik, kira, makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımıyla, personel giderleri bulunuyor. Bazı destekler geri ödemeli, bazıları ise geri ödemesiz olarak veriliyor.

4-ÜRETENE AYRICALIK

TEKNOLOJİK ÜRÜN: Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle, ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için yapılacak yatırımlar, KOBİ Teknoyatırım programıyla destekleniyor. Böylelikle, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında üretime dayalı projelere 5 milyon liraya kadar ödenek sağlanıyor.

5- YERLİ VE MİLLİYE TAM DESTEK

STRATEJİK ÜRÜN: Bu destek programıyla, küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek, ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesini sağlamak amaçlanıyor. Bu kapsamda cari açığı azaltmayı sağlayan ürünler için 5 milyon liraya kadar destek var. Başvuran projelere, yüzde 70'i geri ödemesiz, yüzde 30'u geri ödemeli olmak üzere yüzde 100 destek veriliyor.

6-BÜYÜTEN TEŞVİK

İŞLETME GELİŞTİRME: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının artırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması, bu programın temel amacını oluşturuyor. İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında, 9 farklı konuda toplam 290 bin liraya varan destek sağlanıyor.

7-BİRLEŞEN KAZANACAK

İŞBİRLİĞİ GÜÇ BİRLİĞİ: KOBİ’lerin işbirliği-güç birliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konularla Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güç birliği projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Programda, KOBİ'lerin ortaklığına yönelik hazırlanan desteğin üst limiti 1.5 milyon lira.

8- FAİZ DEVLETTEN

KREDİ FAİZ DESTEĞİ: Finansman ihtiyacı duyan KOBİ'lere, KOSGEB tarafından faiz desteği de sağlanıyor. KOBİ’lerin finansal sorunlarının çözümünün kolaylaştırılması için faiz desteğinin üst limiti işletme başına 500 bin lirayı geçemiyor.

9- GİRİŞİMCİYE ÖZEL

KULUÇKA MERKEZİ: İki programdan oluşuyor. Uluslararası Kuluçka Merkezi Programı'nda destek üst limitleri, kuruluş döneminde 100 bin + 3 milyon 750 bin dolar. Uluslararası Hızlandırıcı Programı'nda ise üst limit 60 bin dolar olarak belirlendi.

10- MALİYETİN YARISINA

LABORATUVAR HİZMETLERİ: Toplam 5 ilde 8 adet laboratuvar KOSGEB Müdürlükleri bünyesinde hizmet veriyor. Bu çerçevede KOSGEB, metal ve plastik/kauçuk laboratuvarlarında yapılan test maliyetlerini yüzde 50 oranında destekliyor.

11- ADIM ADIM BORSAYA

GELİŞEN İŞLETMELER: Bu programın amacı; Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmelerinin desteklenmesi. KOBİ'lerin Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem görmesinin sağlanması amacıyla söz konusu programda ödeme üst limiti 500 bin lira.

12-İHRACATI KATLAYACAK

TEKNOPAZAR: Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, teknolojik ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi programın temel amacı. İşletmelere 150 bin lira destek sağlanıyor. Bunun 100 bin lirası yurtdışındaki, 50 bin lirası ise Türkiye'deki pazarlama faaliyetleri için ayrılıyor.

13- ÜRETİCİYE KREDİ

KOBİGEL-KOBİ: KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projeleri destekleniyor. Program kapsamında işletmelere en fazla 300 bin lira hibe ve 700 bin lira sıfır faizli kredi veriliyor.