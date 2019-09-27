KOBİ'lere 13 destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'lere karşılıksız ya da faizsiz destek sağlıyor. KOBİ'lerin yenilikçi fikirleri, teknolojiye yatırımı, stratejik ürünlere yönelmesi ve yurtdışına açılması destekleniyor. İdare, KOBİ'lere 13 farklı programla destek veriyor. İşte bu programlar:

1- ÖNCE EĞİTİM

GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ: Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayanlara; 50 bin lirası hibe, 100 bin lirası geri ödemeli olmak üzere toplam 150 bin liraya varan desteği içeriyor.

2- 818 BİN LİRA ÖDEME

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA: Bu programla endüstriyel uygulama projelerine 818 bin liraya kadar kaynak sağlanıyor.

3- BÜTÜN GİDERLER KARŞILANIYOR

AR-GE VE İNOVASYON: KOBİ'lerin fikirlerini teknolojiye dönüştürmek için Ar-Ge ve inovasyon projelerine, 1.5 milyon liraya varan destek sağlanıyor. Bu proje giderleri arasında işlik, kira, makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımıyla personel giderleri bulunuyor. Bazı destekler geri ödemeli, bazıları ise geri ödemesiz olarak veriliyor.

4- ÜRETENE AYRICALIK

TEKNOLOJİK ÜRÜN: Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında üretime dayalı projelere 5 milyon liraya kadar ödenek sağlanıyor.

5- YERLİVE MİLLİYE TAM DESTEK

STRATEJİK ÜRÜN: Cari açığı azaltmayı sağlayan ürünler için 5 milyon liraya kadar destek var. Başvuran projelere, yüzde 70'i geri ödemesiz, yüzde 30'u geri ödemeli olmak üzere yüzde 100 destek veriliyor.

6-BÜYÜTEN TEŞVİK

İŞLETME GELİŞTİRME: Yeni başlayan bu program kapsamında 9 farklı konuda toplam 290 bin liraya varan destek sağlanıyor.

7- BİRLEŞEN KAZANACAK

İŞBİRLİĞİ GÜÇ BİRLİĞİ: KOBİ'lerin ortaklığına yönelik hazırlanan desteğin üst limiti 1.5 milyon lira.

8- FAİZ DEVLETTEN

KREDİ FAİZ DESTEĞİ: Finansman ihtiyacı olan KOBİ'lere faiz desteği sağlanıyor. Faiz desteğinin üst limiti işletme başına 300 bin lirayı geçemiyor.

9- GİRİŞİMCİYE ÖZEL

KULUÇKA MERKEZİ: İki programdan oluşuyor. Uluslararası Kuluçka Merkezi Programı'nda destek üst limitleri kuruluş döneminde 100 bin + 3 milyon 750 bin dolar. Uluslararası Hızlandırıcı Programı'nda ise üst limit, 60 bin dolar olarak belirlendi.

10- MALİYETİN YARISINA

LABORATUVAR HİZMETLERİ: KOSGEB, metal ve plastik/kauçuk laboratuvarlarında yapılan test maliyetlerini yüzde 50 oranında destekliyor.

11- ADIM ADIM BORSAYA

GELİŞEN İŞLETMELER: KOBİ'lerin Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem görmesinin sağlanması amacıyla destek veriliyor. Programda ödeme üst limiti 500 bin lira.

12-İHRACATI KATLAYACAK

TEKNOPAZAR: 150 bin liralık destek sağlıyor. Bunun 100 bin lirası yurtdışındaki, 50 bin lirası ise Türkiye'deki pazarlama faaliyetleri için ayrılıyor.

13- ÜRETİCİYE KREDİ FIRSATI

KOBİGEL-KOBİ: En fazla 300 bin lira hibe ve 700 bin lira sıfır faizli kredi verilen programda, KOBİ'lerin Türk ekonomisi ve uluslararası ekonomide paylarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.