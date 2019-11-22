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22 Kasım 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 22:18:06

KOBİ olmak çok kolay

Devlet, iş kurmak isteyen gençleri 50 bin hibe, 100 bin liralık faizsiz krediyle destekliyor. Projesi başarılı olan girişimciler, 3 yıl vergi ödemiyor. Çalıştırdıkları işçi başına istihdam teşviki veriliyor. Hibe ve kredi desteği sunan KOSGEB’in, genç girişimci programından faydalanabilmek için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Sektör ve proje seçimi bunların başında geliyor.

Devlet, daha fazla eve iş ve aşın girmesi için teşvik faaliyetlerine devam ediyor. Bunlardan en önemlisi, KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen teşvikler. Bu teşviklerden yararlanmanın şartı, girişimcilik eğitimi almak, 32 saat ücretsiz eğitim gören kişilere hibe ve faizsiz kredinin kapıları açılıyor.  

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?  

Hibe ve kredi desteği almak için KOSGEB'e kaydolan, kursa giden ve ardından sertifika alan gençler, iş fikirlerini hayata geçirmek için proje ve iş planı hazırlayacak. İş fikri kabul edilene hibe ve kredi olmak üzere, 150 bin liralık desteğin kapısı açılacak. Devlet desteğiyle de olsa iş kurmak ve sürdürmek ciddi ve maliyetli bir iş. Bu yüzden hükümet, özellikle iş hayatına yeni atılan 18-30 yaş grubundaki gençleri daha fazla destekliyor. 

PÜF NOKTASI NEDİR?  

Hibeden faydalanmak için kursa gidip sertifika sahibi olmak yetmiyor. İşin zor ve kabul gören aşaması, sektör ve proje seçimi. Proje hazırlarken ilk etapta, 'Ne üreteceğim' sorusuna cevap verebiliyorsanız, hibe alabilme olasılığınız yüksek. Çünkü, üretim projelerine daha sıklıkla hibe veriliyor. Ayrıca uzmanlar, sektörel araştırmanın detaylı yapılması gerektiğini ve sektör uzmanlarıyla görüş alışverişinde bulunulması gerektiğini söylüyor. Bu nedenle üretimcisi azalan alanlara yönelmekte fayda var.

ŞARTLAR NELER 

İşe başlamanın kanuni süreçte bildirilmiş olması 

Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından idare edilmesi 

Tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla uygun şartları (29 yaşını doldurmamış olma şartı da dahil) taşıması  

İşletmenin üçüncü dereceye kadar akrabadan devralınmamış olması  

Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması. 

BAŞVURUDAN ÖNCE BUNLARA DİKKAT!

KOSGEB, hibe ve kredilerden yararlanmak için, herhangi bir işletme sahibi, yahut başka bir şirkette ortaklığınızın olmaması gerekiyor. Bu desteklerden yararlanmak için, son bir yılda şirket açılış-kapanışı yapmamanız gerekiyor. Ayrıca girişimcinin Bağ-Kur primlerini kendi kuracağı işletmesi üzerinden yatırması gerekiyor. Yani hem bu desteklerden yararlanıp hem de başka bir şirkette işçi olarak görünmeniz mümkün değil. 

4 ADIMDA HİBE NASIL ALINIR? 

İş kurmak isteyen girişimci, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne kaydolup 70 saatlik ders alıyor.  

Girişimci, bir yandan şirketinin kurulum işlemlerini tamamlarken, diğer yandan da iş planı hazırlıyor. 

Ardından, KOSGEB jürisine anlatıyor.

Jüriden onay alması halinde, 50 bin TL’lik hibe ve 100 bin TL’lik kredi almaya hak kazanıyor. 

HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR

Gıda ürünlerinin imalatı

İçeceklerin imalatı 

Giyim eşyalarının imalatı

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

Ana metal sanayii

Bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı

Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

Bina inşaatın Özel inşaat faaliyetleri

Toptan ve perakende ticaret

Konaklama

Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleriyle ilgili faaliyetler

Büro yönetimi, büro desteği ve iş destek faaliyetleri.

EN ÇOK BAŞVURU BU ALANLARDA

Türkiye çapında hemen hemen her sektörden başvuru oluyor. Son zamanlarda kasap, terzi, reklamcılık, mobilya imalatı, pastacılık, börekçi, tuhafiye ve kuaförlük gibi alanlarda faaliyet gösterenler başvuruda bulunuyor. Bu sektörlerin yanı sıra, yüksek teknolojik ürünlerin imalatı konusunda da destekler veriliyor.

ÖRNEK HESAPLAMA 

Her ikisi de 2019’da 100 bin lira kazanç sağlayacak iki işletme olsun. Teşvikten yararlanamayan (genç işletmeci olmayan ya da şirket olan) 26 bin 650 lira Gelir Vergisi ödeyecekken, teşvikten yararlanan genç, 4 bin 350 lira vergi ödeyecek. Dolayısıyla teşvikin sağlayacağı vergi avantajı, 22 bin 300 lira.

6 AY PRİM VERİLİYOR

Projesi kabul edilip, hibe ve kredi desteğiyle işyerini açan gençlere yeni desteklerin kapısı da aralanıyor. Bunlardan biri de istihdam desteği.  Bir ila 3 çalışanı olan imalat işyerlerinin mevcut çalışan sayılarına ek olarak ilave istihdam ettikleri, 18-25 yaş grubundaki gençlerin ücret ve sosyal güvenlik primleri ve vergileri bir ay işveren, bir ay devlet tarafından ödeniyor. Böylece küçük işyerleri yeni aldıkları elemana yıl boyunca sadece 6 ay maaş ödemiş olacak. Öte yandan 18-25 yaş arası genç, kadın ve engelliye teşvikten 18 ay yararlanabilme imkânı getirildi. Bu teşvikler 31 Aralık 2020'ye kadar devam edecek. Ayrıca, asgari ücrete verilen 100 TL'lik Hazine yardımı bu yıl da devam ediyor. 

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