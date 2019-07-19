Kadın esnaf desteklerle büyüyor

Hükümet, Türkiye'de sayısı bir milyona ulaşan girişimci kadınlara mesleki eğitimden finansmana, girişimcilik desteğinden kooperatif kurmalarına kadar birçok alanda yeni teşvikler sağlıyor. Bu kapsamda Halkbank, son 2 yılda 80 bine yakın esnaf kadına 8 milyar liraya yakın Hazine faiz destekli kredi kullandırırken, istihdamda da rekora imza attı.

Girişimcilik sayısı artıyor

Ayrıca bu yıl da devlet destekli kredilerde gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2009'dan bu yana KOSGEB destekleri öncesi girişimcilik programlarından yararlandırılanların sayısının 400 bine ulaştığını belirterek, “Bunların yüzde 48'ini (192 bin) kadınlar oluşturuyor” dedi. KOSGEB, “Kadın Girişimcileri Desteği” kapsamında, işyeri açacaklara 50 bin liraya kadar hibe, 300 bin liraya kadar olan yatırımlara düşük faizli kredi veriyor. Girişimcilik belgesi alanlara araç gereç, makine gibi ihtiyaçlar için sıfır faizle 100 bin liraya kadar kredi desteği sağlanıyor.

Avrupa’da birinciyiz

Türkiye'nin kadınların işgücüne ilave katılım oranında Avrupa'da birinci sıraya yükseldiğini belirten Bakan Selçuk, “Son 10 yılda kadınlarımızın işgücüne ilave katılım oranında Avrupa'da birinci sıraya yükseldik. 2007-2018 yılları arasında kadın istihdamını yaklaşık 3.6 milyon kişiyle yüzde 68 oranında artırdık” ifadelerini kullandı.