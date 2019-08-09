İşini büyütmek isteyene 290 bin lira

Ekonominin yapıtaşlarından KOBİ’lerin en büyük destekçilerinden olan, işletmelerin nakit finansman erişiminden, proje teşviklerine kadar birçok farklı kalemde destek sağlayan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), yeni projelerle KOBİ’lere değer katmaya devam ediyor.

Tercih önceliği değişti

KOSGEB, bu kapsamda KOBİ'lere verilen Genel Destek Programı'nı uygulamadan kaldırarak, farklı kalemlerde sunduğu ve fazla tercih edilmeyen destekleri, İşletme Geliştirme Destek Programı’yla talebin yoğun olduğu alanlara kaydırdı. Böylece, Genel Destek Programı kapsamında 14 farklı alana verilen destekler, daha aktif kullanılacak İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamındaki 9 alana dahil edildi. KOBİ, girişimci ve sanayicilere sağlanan kaynak da çeşitlenerek artırılmış oldu.

9 farklı alan var

İşletme Geliştirme Destek Programı’yla KOBİ'lerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma, markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının artırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Program kapsamında, yurtiçi fuar, yurtdışı iş gezisi, nitelikli eleman istihdam, eğitim, enerji verimliliği, tasarım, sınai mülkiyet hakları, belgelendirme, test ve analiz başlıkları altında 9 farklı alanda 290 bin liraya kadar destek sağlanıyor.

Katılma aşamaları neler?

Söz konusu destek programından yararlanmak isteyen, işletme ve kurum/kuruluşların, öncelikle www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB veri tabanına kaydını yaptırması gerekiyor. KOSGEB veri tabanında oluşturulan kayıt sonrasında KOBİ Beyannamesi, KOBİ Dokümanı, Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküsü/Beyannamesi’yle, bağlı bulunulan KOSGEB Müdürlüğü’ne başvuru evrakları teslim edilmeli. Başvuru sonrasında KOSGEB Müdürlüğü tarafından başvuru onaylanıyor ve firma, KOSGEB veri tabanında onaylı firma olarak görünüyor.

İkinci şans imkânı var

Programın süresi her bir işletme için 2 yılla sınırlı. Net satış hasılatı veya dönem içinde elde edilen hasılatı, program sonunda en az yüzde 10 artan işletmeler, destek programından bir defaya mahsus olmak üzere yeniden yararlanabiliyor. İşletmenin, programın tamamlandığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde destek programını yenilemek için başvuru yapması gerekiyor. Yenilenen programda, tamamlanan destek programı kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmıyor.

Başvuru nasıl yapılır?

Firma kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, www.kosgeb.gov.tr adresinden destekler bölümünde yer alan İşletme Geliştirme Destek Programı’na girip, başvuru formunun online olarak doldurularak, onaya gönderilmesi gerekiyor. Onay sonrasında, KOSGEB tarafından işletmelere, taahhütname gönderiliyor. Taahhütname yine aynı yerden online olarak onaylanıyor. Taahhütnamenin KOSGEB biriminde kayda alındığı tarih, programın başlangıç tarihi olarak kabul ediliyor.