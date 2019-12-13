İşbirliği yapan KOBİ'lere destek

  • Bist 100
    110909
  • Dolar
    5,7906
  • Euro
    6,4695
  • Altın
    275,5540
İstanbul
7 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Galatasaray Ocak ayında kabuk değiştirecek Galatasaray Ocak ayında kabuk değiştirecek
Fenerbahçe'de Alper Potuk kiralık olarak gönderilecek Fenerbahçe'de Alper Potuk kiralık olarak gönderilecek
Karius'tan Beşiktaş yönetimine sözleşme yanıtı Karius'tan Beşiktaş yönetimine sözleşme yanıtı
Sanayi üretiminde büyük artış Sanayi üretiminde büyük artış
Diyanet Hac ön kayıtlar bitiyor: Hac kurası ne zaman çekilecek 2020? Diyanet Hac ön kayıtlar bitiyor: Hac kurası ne zaman çekilecek 2020?
Fenerbahçe'ye 17, Galatasaray'a 9 milyon Euro! Fenerbahçe'ye 17, Galatasaray'a 9 milyon Euro!
FETÖ'nün cezaevi ve adliye yapılanmasına 32 ilde operasyon gerçekleştirildi FETÖ'nün cezaevi ve adliye yapılanmasına 32 ilde operasyon gerçekleştirildi
Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına operasyon düzenlendi Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına operasyon düzenlendi
BİM'e bugün neler geliyor? BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında BİM'e bugün neler geliyor? BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında
Kanada’da federal genel seçimlerini kaybeden ana muhalefet lideri Andrew Scheer istifa etti Kanada’da federal genel seçimlerini kaybeden ana muhalefet lideri Andrew Scheer istifa etti
Galatasaray ilk transferini yaptı! 4 Ocak'ta KAP'a bildirilecek... Galatasaray ilk transferini yaptı! 4 Ocak'ta KAP'a bildirilecek...
Son Dakika... 9 terörist daha daha arananlar listesine eklendi Son Dakika... 9 terörist daha daha arananlar listesine eklendi
Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu arasında forma inadı Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu arasında forma inadı
Trabzonspor'da Dusko Tosic harekatı Trabzonspor'da Dusko Tosic harekatı
FETÖ'cü soru hırsızı 64 kişi için gözaltı kararı verildi FETÖ'cü soru hırsızı 64 kişi için gözaltı kararı verildi
Beşiktaş'ta Victor Ruiz Fenerbahçe derbisine yetişecek Beşiktaş'ta Victor Ruiz Fenerbahçe derbisine yetişecek
Ali Koç Emre Kılınç transferini bitirmek için devreye giriyor Ali Koç Emre Kılınç transferini bitirmek için devreye giriyor
İşte Türk bayrağını yakan PKK'lının sonu İşte Türk bayrağını yakan PKK'lının sonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Medipol Başakşehir'e kutlama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Medipol Başakşehir'e kutlama
Galatasaray'da Fatih Terim'in açıklamaları yabancıları etkiledi Galatasaray'da Fatih Terim'in açıklamaları yabancıları etkiledi
Okçuluğumuz yükselişine devam ediyor Okçuluğumuz yükselişine devam ediyor
Cocu’nun gözü Ferdi’de Cocu’nun gözü Ferdi’de
Yanal 11’i bozmayacak Yanal 11’i bozmayacak
En fazla bütçe Cim Bom’a En fazla bütçe Cim Bom’a

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 23:21:38

İşbirliği yapan KOBİ'lere destek

Sektörde büyümek için işbirliği yapan KOBİ’ler, KOSGEB tarafından destekleniyor. Güçlerini birleştiren işletmelerin projelerine, 10 milyon liraya kadar finansman sağlanıyor. 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'lerin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. KOSGEB; KOBİ'lere proje ve faiz destekleri sağlıyor. Kurum ayrıca, KOBİ'lerin işbirliklerini de destekliyor. Tek başına büyümekte zorlanan, işbirliğine ihtiyaç duyan KOBİ'lerin yardımına ‘İşbirliği Destek Programı’yla koşuyor. 

İKİ MODEL UYGULANIYOR

Program kapsamında, KOBİ’lere iki farklı işbirliği modelinde destek sağlanıyor. Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modeli olan İşletici Kuruluş Modeli'nde, 5 milyon liraya varan destek sağlanıyor. Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdiği ortaklık modeli olan Proje Ortaklığı Modeli'nde ise 10 milyon liraya varan destek imkanı bulunuyor. 

DESTEKLENECEK PROJELER NELER 

- İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle; karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri destekleniyor. Kabul edilen projeler şunlar

- Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kaliteyi artırmaları amacıyla ortak imalat işbirlikleri

- Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet işbirlikleri

- Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar işbirlikleri

- Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama işbirlikleri

- Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ