İşbirliği yapan KOBİ'lere destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'lerin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. KOSGEB; KOBİ'lere proje ve faiz destekleri sağlıyor. Kurum ayrıca, KOBİ'lerin işbirliklerini de destekliyor. Tek başına büyümekte zorlanan, işbirliğine ihtiyaç duyan KOBİ'lerin yardımına ‘İşbirliği Destek Programı’yla koşuyor.

İKİ MODEL UYGULANIYOR

Program kapsamında, KOBİ’lere iki farklı işbirliği modelinde destek sağlanıyor. Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modeli olan İşletici Kuruluş Modeli'nde, 5 milyon liraya varan destek sağlanıyor. Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdiği ortaklık modeli olan Proje Ortaklığı Modeli'nde ise 10 milyon liraya varan destek imkanı bulunuyor.

DESTEKLENECEK PROJELER NELER

- İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle; karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri destekleniyor. Kabul edilen projeler şunlar

- Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kaliteyi artırmaları amacıyla ortak imalat işbirlikleri

- Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet işbirlikleri

- Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar işbirlikleri

- Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama işbirlikleri

- Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri.