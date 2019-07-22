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22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 01:55:56

İhracatçı KOBİ'ye 48 milyar dolar

KOBİ’lerin uluslararası ticarette rekabet gücünü artırmak için, hükümet tarafından verilen destekler artıyor. Yılın ilk 6 ayında 21.4 milyar dolar finansmana erişen şirketlere, yıl sonuna kadar 48.4 milyar dolar destek verilecek. 

Türkiye ekonomisinin kilit taşlarından ihracatçı KOBİ’lerin en büyük destekçisi olan Türk Eximbank, sağladığı katkılarla, şirketlerin üstündeki yükü hafifletirken, finansmana erişimini kolaylaştırıyor. Türk Eximbank, finansmanın en doğru adrese, yani ihracata yönlendirilmesi konusunda attığı adımlarla, ihracatçıların her zaman yanında oluyor. 

20 şubeye ulaşacak

İhracat alacak sigortası alanında Türkiye’de birinci sırada olan Eximbank, bankacılık sektöründe kredi büyüklüğü açısından 8. aktif büyüklüğü açısından da 9. sırada yer alıyor. Ayrıca Eximbank ihracat kredilerinin yüzde 53’ünü tek başına finanse ediyor. Şu an Türkiye genelinde, Eximbank'ın 16 şube ve 14 irtibat bürosu bulunuyor. Hedef, bu sayıyı 2019 sonuna kadar 20 şube ve 20 irtibat bürosuna çıkarmak. 

Yüzde 25’ini finanse etti 

2019'un ilk 6 ayında Eximbank, KOBİ’lere nakit kredi desteği, sigorta ve garanti kapsamında 21.4 milyar dolar finansman desteği sağladı. İlk 6 ayda ihracatın yüzde 25.5'i de Eximbank tarafından finanse edildi. Banka, 2019 yılının ilk 6 ayında gerek sendikasyon gerek bilateral krediler gerek tahvil ihracı ve gerekse uluslararası kuruluşlardan olmak üzere, 2.5 milyar dolarlık fon sağladı. Ulaşılan ihracatçı sayısı 2019 yılının ilk 6 ayı sonu itibarıyla 11 bin 535’e yükseldi. Bu da yıllık yüzde 12’lik bir artışa tekabül ediyor. 

İşletme oranı artıyor 

İhracatı tabana ve KOBİ'lere yaymak konusunda kararlı olan Ticaret Bakanlığı, bu doğrultuda Eximbank’ın çalıştığı firmaların içinde KOBİ oranının artışına son derece önem veriyor. Bu kapsamda, bu oran bugün itibarıyla yüzde 72’ye ulaşmış durumda. Ayrıca, banka son bir yıl içinde kredi müşterisi olan firma sayısını da yüzde 8 artırdı. Sigortalı ihracatçı sayısı ise yüzde 27 arttı. 

Yıl sonu hedefi 12 bin 500 firma 

Eximbank’ın ihracatçılara farklı finansman kaynakları temin etmesi konusunda yeni çözümler üreteceklerini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şunları kaydetti: “Eximbank'ın 2019 yılı sonu itibarıyla hem nakit kredi, hem sigorta hem de garanti olarak, 48.4 milyar dolar finansman desteği vermesini hedefliyoruz. Bu rakamın da, ihracatın yüzde 27'sinin finansmanını sağlayacağını öngörüyoruz. Firma sayısının yıl sonu itibarıyla 12 bin 500'e ulaşmasını hedefliyoruz. KOBİ oranı hedefimiz de, yüzde 72'den yıl sonunda yüzde 75'e ulaşmaktır.”

6 yeni ürün devreye alınacak

Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Enis Gültekin, bu yıl sonuna kadar 6 yeni ürün ve uygulamayı devreye alacaklarını belirterek, “Bunlardan Kefalet Sigortası, teminat mektubuna benzer bir program. Akreditif Teyit Sigortası, bankalarımızın ihtiyaç duyduğu bir ürün. Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Politik Risk Sigortası, Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilmesi Sigortası, Yurt Dışı Yatırım Sigortası ve e-Sigorta'ya yönelik bir ürünümüz de devreye alınacak” dedi.

Dış ticaret açığında azalış sürecek 

Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirilen “Türk Eximbank 2019 Yılı İlk 6 Ay Faaliyet Değerlendirme Toplantısı”nda konuşan Bakan Pekcan, ihracatın, yılın ilk yarısında cumhuriyet tarihi rekoru kırarak 88,2 milyar dolara ulaştığını söyledi. Pekcan, “2018 yılının ilk yarısında dış ticaret açığımız 41.9 milyar dolarken, bu yılın ilk 6 ayında bu rakam 14 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İnşallah temmuz ayının rakamları açıklandığında dış ticaret açığının azalmasının devam ettiğini göreceğiz” ifadesini kullandı. 

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