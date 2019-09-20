İhracatçı KOBİ’ye 300 bin lira destek

Uluslararası ticarette KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak, yurtdışına açılmalarını ve ihracattan daha fazla pay almasını sağlamak ve şirketlerin üstündeki yükü azaltmak için yapılan destekler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında, Yurtdışı Pazar Destek Programı İşbirliği imza töreni yapıldı.

YÜZDE 70'İ GERİ ÖDEMESİZ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planında ihracat hedefi 226 milyar dolar olarak belirlenmişti. Bu doğrultuda daha fazla üretime ve daha fazla ihracata ihtiyaç duyulduğu için, yeni adımlar da atılmaya devam ediyor. Yurtdışı Pazar Destek Programı’yla, Türk KOBİ’lerin ihracattaki payının, yüzde 60’lara çıkarılması amaçlanıyor. KOSGEB ile TİM işbirliğinde tasarlanan programın destek miktarı 300 bin lira olarak belirlendi. Bunun yüzde 70’i ise geri ödemesiz olacak. Yani 300 bin lira destek almaya hak kazanan bir KOBİ, bunun sadece 90 bin lirasını KOSGEB’e geri ödeyecek. Proje bazlı olarak hayata geçecek programın destek süresi, 6 aydan 24 aya kadar çıkabilecek.

TÜM İŞLETMELER FAYDALANABİLİYOR

Söz konusu programdan ilk kez yurtdışına açılacak KOBİ’lerin yanı sıra, yurtdışı pazar payını artırmak isteyen KOBİ’ler de faydalanabilecek. Yurtdışı Pazar Destek Programı kapsamında ihracat yapan KOBİ’lerin, 6 farklı harcama kalemindeki giderleri karşılanacak. KOBİ’lere personel girdi desteği verilecek. Yani KOBİ’lere projelerde istihdam edecekleri personel için 100 bin liraya kadar destek sağlanacak. Bir diğer destek de yazılım ve donanım giderleri desteği. Gelişmek ve büyümek isteyen KOBİ’lere, satın alacakları yazılım ve donanımlar noktasında yine 100 bin liralık bir katkıda bulunulacak.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Yurtdışı Pazar Destek Programı’yla, işletmeleri ihracata hazırlamakla kalmayıp, bir manada marka haline gelmeleri için her türlü destek sağlanacak. Bu sayede de işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine hazırlık seviyeleri yükseltilecek. Destek programının başvuruları 16 Eylül Pazartesi günü başladı. Başvurular, e-devlet üzerinden veya KOSGEB’in internet sitesinden Yurtdışı Pazar Destek Programı başlığından yapılıyor. Destek programı Türkiye’de bulunan bütün KOBİ’lerin başvurusuna açık.

REKLAM GİDERLERİ KARŞILANIYOR

Üçüncü destek, tanıtım giderleri desteği. KOBİ’lerin ürünlerini tanıtmak üzere yapacakları reklamlar ve e-ticaret platformlarındaki harcamaları 100 bin liraya kadar karşılanacak. Dördüncü destek kalemi, yurtdışı fuar ve seyahat giderleri desteği. Uluslararası fuar ve organizasyonlara katılmak isteyen işletmelerin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini kapsayacak. Bu kapsamda pek çok gider için 150 bin liralık finansman sunulacak. Bir diğer destek ise test, analiz ve belgelendirme giderlerine yönelik. Proje kapsamında, KOBİ’lerin ihracata yönelik ihtiyaç duydukları her türlü test, analiz ya da belge için üst limiti 100 bin liraya kadar bir ödenek verilecek. Altıncı ve son destek de hizmet alım giderleri için olacak. KOBİ’lerin ihracata yönelik eğitimlerinden danışmanlığa, tasarımdan tescile ve nakliyeye kadar tüm hizmet alımlarına da yine 100 bin liralık bir katkıda bulunulacak.