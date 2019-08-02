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02 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 23:50:34

Girişimciler KGF desteğiyle büyüyecek

Türkiye’de 750 bin işletmeye destek veren, 350 milyar liralık krediye kefalet sağlayan Kredi Garanti Fonu (KGF), artık girişimcilerin de yanında. Kurum, 7 farklı alanda işletmelere hem kefil olacak, hem de finansman sağlayacak.

Türkiye’deki kredilerin yaklaşık yüzde 11’lik kısmı, Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından kredilendiriliyor. Bu bakımdan KOBİ’lerin, ihracatçıların ve girişimcilerin en büyük finans destekçi olan KGF, işletmelerin yükünü hafifletiyor. Kurum, 2017’de verilen 200 milyar liralık pakette KOBİ’lere yüzde 90, KOBİ dışı firmalara yüzde 80, ihracatçılara yüzde 100 garanti sağladı. Daha sonra oranlar KOBİ dışı firmalar için yüzde 75’e, KOBİ için yüzde 80’e düşürüldü. 

YÜZDE 80 KEFALET GARANTİSİ

Son açıklanan kredi paketinde ise bütün şirketlere yüzde 80 kefalet garantisi verildi. Böylelikle KGF, şimdiye kadar 750 bin işletmenin kullandığı 350 milyara yakın krediye kefalet sağladı. Kredilerin yüzde 34’ü imalatçı ve ihracatçı firmalara, yaklaşık 55 milyar lirası ihracatçılara, yüzde 76’sı KOBİ’lere kullandırıldı. Krediler ortalama 500 bin lira civarında kullanıldı. Bugün itibarıyla kullandırılan kredilerin üçte biri kapandı. 

YENİ YOL HARİTASI HAZIR

Ekonomik büyümeye katkısı nedeniyle sıkça gündeme gelen Kredi Garanti Fonu ulaştığı bu rakamlarla ayrıca dünya rekoruna imza atarak, dünyanın en büyük kredi garanti fonu oldu. Günden güne büyüyen ve güçlenen kurum, sağladığı destekleri de her geçen gün çeşitlendiriyor. Bu çerçevede KGF, şimdi de fon sistemini geliştirerek, girişimlerin yenilikçi iş modelleri, Ar-Ge ve yenilik projelerinin finansmanında kullanımını yaygınlaştıracak. Kredilerin yüzde 76'sı KOBİ'lere, yüzde 34'ü imalatçı-ihracatçı firmalara kullandırılırken, 5 yıllık dönemde girişimcilere yönelik yenilikçi finansman imkânları devreye girecek. Hükümetin 5 yıllık dönemde girişimcileri desteklemek için hayata geçireceği bazı önemli adımlar ise şöyle: 

GİRİŞİM DESTEK PAKETİ: Teknoloji odaklı girişimlerin fikir aşamasından, ölçeklenerek kurumsallaşma safhasına kadar tüm aşamalardaki ihtiyaçlarına hitap edecek bir Girişim Destek Paketi hayata geçirilecek. 

KİTLE FONLAMASI DEVREDE: Kurumsal ve bireysel girişim sermayesi, kitle fonlaması, etki yatırımcılığı gibi alternatif finansman imkânları güçlendirilecek ve kullanımlarının artırılması sağlanacak. 

TÜRKİYE GİRİŞİM EKOSİSTEMİ: Girişimcilerin kullanabileceği kuluçka ve hızlandırma merkezleri hakkında bilgiler olan, girişimciliğe yönelik desteklerin özetlendiği, eğitimlerin listelendiği, gelişmelerin paylaşıldığı düzenli olarak güncellenen bir Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu kurulacak. 

SİPARİŞ DESTEĞİ VERİLECEK: Kurumsal şirketlerin ve yöneticilerinin, erken aşama girişimlerine yönelik hızlandırma programlarına katılımı desteklenecek. Yatırımcı olmalarını, sipariş desteği vermelerini özendirecek mekanizmalar geliştirilecek. 

ORTAK PROJEYE TEŞVİK: Öncelikli sektörlerde start-up, yenilikçi KOBİ ve büyük firmaların işbirliğini geliştirmeye yönelik platformlar kurulacak, ortak proje geliştirme desteği verilecek. 

HEM ÇALIŞ HEM GİRİŞİMCİ OL: Akademisyenlerin ve kurumsal şirketlerde çalışanların, profesyonel işlerinin yanında girişimci olmalarını kolaylaştıracak düzenlemeler hayata geçirilecek. 

ESNAF DESTEĞİ YENİLENİYOR: Esnaf ve Sanatkârlar Destek Sistemi hayata geçirilecek. Hazine destekli kullandırılan kredilerde imalat sektörüne, ihracata, markalaşmaya, e-ticarete yönelen esnaf ve sanatkârlara ilave faiz desteği sağlanarak bu desteklerin etkinliği artırılacak.

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