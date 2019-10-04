Ekonominin yeni itici gücü e-ticaret

KOBİ’ler başta olmak üzere girişimcilerin ilk tercihlerinden biri olmaya başlayan e-ticaret platformunun yatırımcılar tarafından tercih edilmesinin ana sebebi, düşük sermayeyle başlanması ve kısa sürede başarının nakde dönüşmesinden kaynaklanıyor. Kısa sürede geniş pazarlara erişim kolaylılığıyla da diğer sektörlere göre daha avantajlı olduğundan yatırımcılar için online pazar, kaçırılmayacak fırsatlar sunan bir alan.

KOBİ’LERİN ROLÜ ÇOK BÜYÜK

Geriden gelen genç nüfusun internete yönelmesiyle bu alandaki yatırımcı sayısı ve alternatif de her geçen gün sayısını artırıyor. Sanal dünya daha az finansman gerektirdiğinden bu alanda yeni fikirler üreten genç girişimciler, sosyal medya uygulamalarının katkılarıyla da ekonomiye yeni bir başlık açıyor.

YENİ OYUNCULAR SAHADA

Online işlemlerle geçekleşen alım satım işlemleriyle internet ekonomisi en hızlı büyüyen ve büyük şirketlerin de yatırımlarını bu alana çekmesiyle ekonominin yeni itici gücü olarak kabul ediliyor. İnternetin bu şekilde büyük bir ekonomiye dönüşmesinde KOBİ’lerin rolü oldukça fazla. KOBİ’lerin internet girişimciliğine adım atmalarını sağlayan devlet desteği ve teşvik kredileri bu alandaki gelişmeleri hızlandırırken, birçok oyuncuyu da bünyesine dahil etmeye devam ediyor.

AZ SERMAYE ÇOK KAZANÇ

Yatırımcılar için parlayan bir sektör olmaya devam eden e-ticaret, 1 TL lik yatırımla 6 TL'lik ciro geri dönüşü aldığı bu sistemi geliştirmek için de yeni birçok atılım içine giriyor. Sosyal ağlardan alışveriş yapmaya daha çok eğilimli olan Y kuşağı için de çalışmalara başlayan e-ticaret işletmeleri, bu alanda da faaliyetlerini gün geçtikçe genişletiyor. Türkiye’de yaklaşık 48 milyon internet kullanıcısının yüzde 87’si yani 41,5 milyonu interneti her gün kullanıyor. Bunu gerçekleştirirken de sosyal ağlara girmek dışında en sık yaptıkları eylem online alışveriş yapmak veya online marketlerden ürün incelemek. Bir aylık süre içinde ise internet kullanıcılarının etkinliklerine bakıldığında da yüzde 52’nin online alışverişle ürün aradığını, yüzde 43’ünün ise aradığı ürünü satın aldığı görülüyor. Küresel pazarda e-ticaretin ulaştığı nokta ise yüzde 22’lik bir oranla, 1,61 milyar kişinin online üzerinden alışveriş yapıyor olması, dijital pazarlamanın da gelecekte daha çok pazar payını artıracağının sinyallerini veriyor.

EN ÇOK MOBİL UYGULAMALAR KULLANILIYOR

54 milyonu bulan internet kullanıcısı ve online alışveriş yapanların çoğu alım satımlarını en çok mobil uygulamalar üzerinden yapıyor. E-ticaret sitelerinde trafiğin yüzde 70'inden fazlası mobil kanallar üzerinden gerçekleşirken, pek çoğunda satışın da yüzde 50'ye yakını mobil üzerinden yapılıyor. Özellikle tekstil ve hazır giyim kategorilerinde mobil kullanımın çok yüksek olduğu biliniyor. Bu nedenle uzmanlar, mobil uygulamaların, mobil internetin gelişmesi ve ilerlemesiyle e-ticaretle internet girişimciliğinin ilerleyen yıllarda daha yüksek paylar alacağını ön görüyor.

SEKTÖRÜN BÜYÜME HIZI YÜZDE 33

Türkiye’de son 5 yıla baktığımızda, e-ticaret hacminde ortalama yüzde 33’lük bir büyüme gerçekleşti. Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) yıllık “Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü” raporuna göre, e-ticaret sektörü 2018 yılında, yüzde 42 büyüme ile 59,9 milyar liralık hacme ulaştı. 2014-2018 yılları arasında sektörün ortalama yıllık büyüme hızı ise yüzde 33 oldu. E –ticaret, sadece online alışveriş olarak değil harekete geçirdiği sektörler bakımından da ayrı bir önem taşıyor. Özellikle turizm, teknoloji ve perakende sektörlerinin gelişmesine önemli katkılar sağlamasıyla dikkat çekiyor.