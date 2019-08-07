Dönüşümün yol haritası İstanbullu KOBİ'lerle yazılıyor

DDM'den yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül’e kadar sürecek başvurular sonucunda projeden ilk etapta merkezi veya bir şubesi İstanbul’da bulunan 120 KOBİ’nin yararlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında üretim, iç yönetim ile pazarlama ve satış süreçlerine odaklanan 3 ana başlıkta hizmet alacak KOBİ’ler için Dijitalleşme Yol Haritası hazırlanacak.

Merkeze başvuran ve seçilen KOBİ’ler dijitalleşme ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve ihtiyaçlarına uygun tedarikçi tekno-KOBİ’lerle eşleştirilmelerinin yanı sıra mentorluk ve finansmana erişim konusunda önemli desteklerden ücretsiz olarak yararlanacak.

DDM kapsamında İstanbullu KOBİ’lerin katılımına açık olarak dijital dönüşüm bilgilendirme hizmeti de sunuluyor.

Proje ile KOBİ’lerin Dijital Dönüşüm Karnesi de hazırlanacak. Böylece Türkiye’nin global rekabette öne geçmesi yolunda şirketlerin tüm iş süreçlerinde ihtiyaç duydukları yol haritasının ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Proje ile KOBİ’lerin dijitalleşme skorunun ortalama yüzde 30 artış göstermesi ve çok kısa sürede yüzde 5 gibi önemli bir verimlilik artışı kazanmaları hedefleniyor.

İstanbul merkezli ya da İstanbul’da en az bir şubesi bulunan ve kuruluşunun üstünden en az bir yıl geçmiş KOBİ’lerin başvurabildiği DDM Projesi için başvurular "www.ddm.org.tr" adresinden kabul ediliyor.

(AA)