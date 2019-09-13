Dijitalleşen KOBİ’lere 71.5 milyon lira

Hükümet, KOBİ’lerin finansal yükünü azaltmak, milli üretimi artırmak, katma değeri yüksek teknolojik üretimi teşvik etmek ve dijitalleşme sürecini hızlandırmak amacıyla KOBİ’lere sağladığı finansal desteği ve teşvikleri çeşitlendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede KOSGEB’in, mart ayında düzünlenen KOBİ Gelişim Destek Programı’yla (KOBİGEL) “İmalat Sanayiinde Dijitalleşme” temalı çağrısı, yerli teknoloji geliştiricisi ve üretimini dijitalleştirmek isteyen KOBİ’leri kapsıyordu.

Program kapsamı çok geniş

Programın amacı, özgün yerli teknolojilerin ağırlıkta olduğu bir dijitalleşme için, teknoloji geliştiren KOBİ envanterini genişletmek ve KOBİ’lerin dijitalleştirilmiş iş süreçlerini artırmak olarak belirlenmişti. Bu çerçevede, büyük verinin kullanımı, nesnelerin interneti, akıllı sensör teknolojileri, otonom robot teknolojileri, yapay zekâ ve siber güvenlik alanları çağrı kapsamına alındı. Ayrıca, açık kaynak kodlu yazılımları içeren proje başvurularına da öncelik verildi. İki aşamalı değerlendirme sürecinin ardından, destek almaya hak kazanan işletmeler belli oldu. KOBİ’lere bu alanda ilk defa verilecek desteğin sonuçlarını, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kamuoyuyla paylaştı.

Talep beklentilerin üzerinde

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Varank, program kapsamında, 1742 projenin başvurusunun kabul edildiği bilgisini vererek, “Çağrıyı açıkladığımızda, beklentilerimizin çok üzerinde bir taleple karşılaştık. Aslında bu durum imalat sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ’lerimizin dijitalleşme konusundaki istek ve farkındalığını gösteriyor. Başlangıç için iyi bir bazımız var. Tabii önemli olan, bu bazı çok daha yukarı seviyelere taşıyabilmek ve imalat sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ’lerimizde teknolojik sıçramayı gerçekleştirebilmek” değerlendirmesinde bulundu.

258 işletmeye cansuyu

Toplamda 258 işletmeye destek sağlanacağını aktaran Mustafa Varank, bunların 232’sini akıllı dijital teknolojileri kendi iş süreçlerine adapte etmek isteyen KOBİ’lerin oluşturduğunu, akıllı dijital teknolojileri geliştiren 26 KOBİ’ye de KOBİGEL kapsamında destek vereceklerini bildirdi. Varank, bu sayının daha fazla olmasını istediklerini vurgulayarak, “Önümüzdeki dönemde teknoloji geliştirici KOBİ’lerin nitelik ve niceliğini artırmaya özel önem vereceğiz. Programla birlikte 50.5 milyon lirası geri ödemesiz, toplamda 71.5 milyon liralık destek, KOBİ’lerimizle buluşmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Güçlerine güç katacak

Rekabette ayakta kalabilmek için yenilikçi, vizyoner ve yurtiçi potansiyeli en etkin şekilde harekete geçirecek politikalar uygulanmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Varank, “Biz de küresel eğilimleri yakından takip ederek, imalat sanayimizin bu yarışta geride kalmaması adına somut adımlar atıyoruz. Sonuçlarını açıkladığım bu destek, oldukça iyi tasarlandı ve KOBİ’lerimizin gücüne güç katmayı odağına aldı. Yeni teknolojileri geliştiren ve bunları üretim süreçlerine adapte eden işletmelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Dijitalleşmenin getireceği rekabet avantajı, uyum kabiliyeti, esneklik ve verimlilik kazançları, üretimde yapısal dönüşüm hedefimize ulaşmada önemli bir kaldıraç etkisi oluşturacak” diye konuştu.