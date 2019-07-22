Dijitalleşen işletmelere endüstri 4.0 fırsatı

Gelişen teknolojiyle birlikte yaşanan dönüşüm sürecinde endüstri 4.0, Türkiye ekonomisinin de gündemine girdi. Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu konuda ciddi bir gayret sarf ediyor. Bakanlığa bağlı teşvik birimleri bir yandan sadece bu alana özel destekler verirken bir yandan da KOBİ'lerin yeni yatırımlarını bu sisteme uygun inşa etmesi için uğraşıyor.

Ev sahibi İstanbul

Bu süreçte özel sektörden de konuyu tabana yayacak önemli atlımlar geliyor. Bu kapsamda geliştirilen ve bir nevi Türkiye'nin ilk Endüstri 4.0 fuarı olma özelliği taşıyan “Digital Impact, İstanbul Dijital Dönüşüm Fuarı ve Zirvesi” çalışmaları start aldı. 28-30 Kasım arası İstanbul'da düzenlenecek olan fuar, dijitalleşmenin geldiği son noktaya ışık tutacak.

Teknolojisi zirvesi

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan E-Ticaret Merkezi CEO'su Merter Özdemir “Zirve, yeni iş bağlantıları kurma, sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelme fırsatı sunacak. Fuarda makine, 3D yazıcı, robotik, IoT, siber güvenlik, yapay zeka, otonom sistemler, sensör, yazılım, bilgisayar ve bulut bilişim gibi alanlarda faaliyette olan sektörler sinerji yaratacak” diye konuştu.