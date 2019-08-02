Dijital rehberler KOBİ’lere yol gösterecek

Son dönemlerde teknoloji üretimine ve dijital dönüşüm çalışmalarına yapılan yatırımlar katlanarak artıyor. Sanayiden tarıma, bilimden bilişime kadar her alana yayılan dijital dönüşüm hareketi, işletme bazında da en büyükten en küçüğe kadar komple tabana yayılmış durumda.

DANIŞMANLIK HAVUZU OLUŞACAK

Bu doğrultuda hükümet, küçük işletmelerin dijital dönüşüme uyum sağlaması kapsamında, verilen destekler için bir dizi yeni adım atmaya hazırlanıyor. İşletme özelinde dijital dönüşüm yol haritaları hazırlamak için, dijital dönüşüm alanında yetkin ve akredite edilmiş danışman havuzu oluşturulacak. Her küçük işletmenin doğrudan danışmanlık hizmeti veren bir dijital koçu olacak. Öncelikli sektörlere yönelik endüstriyel bulut platformlarının oluşturulması desteklenecek. Bu platform üzerinden hizmet alan KOBİ sayısı 10 bine yükselecek. Ayrıca küçük işletmelerin verimliliğini artırmak ve dijital dönüşümlerine katkı sağlamak amacıyla Model Fabrika Danışmanlık Destek Programı da başlatılacak.

HEDEF 10 BİN İŞLETME

KOBİ'lerin kendi aralarında, büyük işletmelerle ve girişimcilik ekosisteminin diğer aktörleriyle birlikte kuracakları kümelenme işbirliklerine destek sağlanacak. Bu kapsamda destek programları, sektörel ihtiyaçlar dikkate alınarak uygulanacak. Dijital dönüşüm merkezi sayısı da 14'e çıkarılacak. Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu kurumsallaştırılacak.