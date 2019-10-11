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11 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 21:49:43

Beş adımda yol haritası

17 ülkenin hedef pazar olarak seçildiği İhracat Ana Planı’na göre, makine ve elektronik başta olmak üzere 5 sektöre ilave destek verilecek.  

İTHALATÇI KOBİ'NİN AYAĞINA GELECEK

Planın ikinci aşamasında, ihracatçı ve KOBİ için oluşturulan ‘Akıllı İhracat Platformu’ kullanıma geçecek. İhracatçı ve küresel pazara girme eğiliminde olan KOBİ’ler, bu platform sayesinde ‘neyi nereye satması’ gerektiğini pekiştirecek. Örneğin, gömlek ihracatı yapmak isteyen bir üretici, sistemden hangi ülkenin, hangi üreticiden ne kadar gömlek tedarik ettiğini öğrenebilecek. Bu veriler, KOBİ rehberleri tarafından analiz edilerek, üretici doğru pazara ve doğru ürüne yönlendirilecek. 

ÜRETİYORSA DIŞA DA SATACAK

İhracat Ana Planı’nın ikinci etabında, üreten, ancak dünya pazarının kapısını henüz aralamış KOBİ’lerin ihracatçı konuma getirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, üreticiler için ayrı bir yol haritası çizen Ticaret Bakanlığı yetkilileri, kapı kapı gezerek üreticiyi ihracata teşvik edecek, verilen destekleri anlatacak. İlk aşamada epeyce yol kat edildiğini söyleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Herkesi neredeyse kolundan tutup ihracatçı yapacak hale geldik” dedi. 

E-TİCARET PAYI ARTIRILACAK

Yapay zeka tabanlı ihracatçı dostu dijital uygulamalarla Türkiye’nin dünya e-ihracat pazar payı artırılacak. E-ihracat yapabilen KOBİ sayısının 900 binden 2 milyona çıkarılması sağlanacak. Dijital uygulamalar sayesinde e-ticarete yönelenlere 7 gün 24 saat danışmanlık hizmeti verilecek. 

PLAN OKULDA BAŞLIYOR

Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğiyle, Dış Ticaret Meslek Liseleri’nin sayısı artırılacak. Bu sayede ihracatçının yetişmiş eleman ihtiyacı, büyük ölçüde karşılanmış olacak. Öte yandan, ticaret meslek liselerinin, dış ticaret bölümlerinde müfredat güncellenecek. Buralarda öğrenim gören öğrencilerin yeterliliklerinin artırılması için, staj olanakları sunulacak. 

17 ÜLKE 5 SEKTÖR

Plan kapsamında, ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili hedef ülke olarak seçildi. Buna ilaveten makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi olmak üzere 5 sektör hedef olarak belirlendi.

HEDEF 226 MİLYAR DOLAR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracat Ana Planı’nı hazırlarken Kalkınma Planı hedeflerini dikkate alarak, 226,6 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini söyledi.  Pekcan, “2001 yılında yüzde  0,51 olan dünya ihracatından aldığımız pay, 2018 yılı itibarıyla yüzde 0,87’ye yükselmiştir. Biz küresel payımızı çok daha yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. 

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