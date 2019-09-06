30 milyar dolar kasada kalacak

Sanayiciler, KOBİ’ler ve teknoloji girişimcilerinin üzerindeki yükü hafifletmek ve bu süreçten güçlenerek çıkmalarını sağlamak amacıyla harekete geçen hükümet, yeni proje ve teşviklerle desteklerini sürdürüyor.

Destek ve önlem paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açımlamada, bakanlık bünyesinde yürütülen, “Destek ve Önlem Paketi” çalışmalarının tamamlandığına işaret edilerek, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da sunulan paket, parasal genişlemeye yol açmadan ve sıkı maliye politikalarına uyumlu şekilde hazırlandı” ifadesine yer verildi.

Milli teknoji hamlesi

Açıklamada, pakete ilişkin değerlendirmede bulunan Sanayi Bakanı Mustafa Varank, “Ülkemize karşı yapılan ekonomik saldırılardan sanayicilerimizin ve teknoloji girişimcilerimizin olumsuz etkilenmemeleri için, yerlileştirme adımlarımızı ve milli teknoloji hamlemizi hızlandırıyoruz” dedi.

16 Maddelik paket

Sektörün taleplerini de dikkate alarak, yeni ekonomi modelimizdeki tasarruf ilkeleri çerçevesinde bütçemize ilave yük getirmeksizin, sanayicilerimizi ve girişimcilerimizi 16 maddelik yeni bir paketle destekliyoruz.”

İhalelere yakın takip

Kamu ihalelerinde yerlileştirme ve teknoloji transferini sağlayacak, sanayi işbirliğinin yaygın ve etkin uygulanması için destek ve takip mekanizması oluşturulacak.

Yerliye teşvik

Orta ve yüksek teknoloji ürün grupları için kamu ihalelerinde yerli ürünlere yüzde 15 zorunlu fiyat avantajı tebliğinin etkin şekilde uygulanması için takip mekanizması oluşturulacak.

Stratejik ürünler yerlileştirilecek

Sanayinin ara malı ithalatını oluşturan 2 bin 739 ürün grubu, teknoloji seviyesi, ithalat içindeki payı, uluslararası pazar ve rekabet potansiyeliyle, ülkenin üretim yetenekleri dikkate alınarak incelendi. Buna göre, minimum 30 milyar dolarlık ithalata karşılık gelen öncelikli ürün gruplarının yerlileştirilmesi çalışmalarına başlanılacak.

Haksız rekabete son

İthal sanayi ürünlerinin can, mal, çevre güvenliği ve kalite açısından denetimi özenle gerçekleştirecek, yerli üreticinin haksız rekabete maruz kalması önlenecek.

Arsa devletten

OSB'lerde yatırım yapacaklar için bedelsiz arsa tahsisi uygulamasının kapsamı genişletilecek. Yatırım teşvik belgesi almış firmaların yatırım yeri bulma süreçleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzalanarak hızlandırılacak.

1500 proje seçilecek

Yerel potansiyeli harekete geçirmek ve refahın tüm yurda dengeli yayılmasını sağlamak amacıyla kalkınma ajansları üzerinden yaklaşık bin 500 projeye 500 milyon lira destek sağlanacak.

Özel bölgelere özel destek

Yılsonuna kadar, teknoloji geliştirme bölgelerine toplam 100 milyon lira desteksağlanacak..Tamamlanma aşamasına gelen teknoparklara öncelik verilecek.

Dev fon yatırımcının hizmetinde

Bakanlık tarafından Avrupa Birliği fonları desteğiyle yürütülen Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı kapsamında, yaratıcı sektörler ve girişimcilik alanlarında 60 milyon euro'luk fonu yatırımcıların hizmetine sunulacak.

Sınır 600 bin TL

TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı'nda yer alan 500 bin lira proje bütçesinin üst sınırı 600 bin liraya çıkarılacak. TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Desteği Programı'nda proje destek üst sınırları 200 bin liraya yükseltilecek. TÜBİTAK sanayi destekleri kapsamında kur farkı dolayısıyla oluşacak maliyet artışlarına destek olunacak.

İstihdama 15 milyon lira

Teknoloji geliştirme bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunlarına aylık brüt asgari ücret tutarında destek verilecek. Bu amaçla yıl sonuna kadar 15 milyon liralık destek firmalara aktarılacak.

Alacaklar erteleniyor

KOSGEB'in geri ödemeli destekler kapsamında KOBİ'lerden 2018 yılında tahsil etmesi gereken alacakları 2019 yılına ertelenecek. KOBİ'lerin ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi ve uluslararası pazara açılmalarının kolaylaştırılması amacıyla işletme başına 300 bin liraya kadar destek verilecek.

Marka olmak kolaylaşıyor

Girişimcilerin haklarının korunması için Türk Patent ve Marka Kurumu'nun patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretleri yüzde 25 indirilecek.