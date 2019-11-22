Kafe, market, lokanta işletsin... Toptancı veya perakendeci olsun önemli değil. Avukat, mimar, doktor veya eczacı da olabilir, hiç fark etmez. Yeter ki genç olsun, 29 yaşını doldurmamış olsun ve ‘yeni bir işyeri’ açsın. ‘İlk defa vergi mükellefi olan’ genç girişimcinin yıllık kazancının 75 bin lira kadarına 3 yıl vergi yok.

Genç girişimciye avantaj

Vergi avantajı 3 yıl sürüyor. Avukat ve eczacılar mesleki faaliyetlerini şirket olarak (Kurumlar Vergisi mükellefi) zaten yürütemiyor. Ancak şahsen Gelir Vergisi mükellefi olabiliyor. Bu avantajdan yararlanmak isteyen diğer alanlardaki genç girişimcilerin, şirket olarak (anonim veya limitet) değil, şahsen faaliyet göstermesi gerekiyor.

Şirketler dahil değil

Anonim ve limitet şirketler, Kurumlar Vergisi mükellefi olduklarından ‘genç girişimci 'Gelir Vergisi teşvikinden’ yararlanamıyor. Kolektif şirket ve adi ortaklıkta; ortaklar bizzat Gelir Vergisi mükellefi olduklarından teşvikten yararlanabiliyor. Bu yolla 100 bin lira kazançta 22 bin 300 lira avantaj sağlamak mümkün.