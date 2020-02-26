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26 Şubat 2020 Çarşamba 12:14:20 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 12:17:41

Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Bugün 66. doğum gününü kutlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Grup Toplantısı'nda sürpriz yapıldı.

Şubat 1954'de doğan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 66'ncı doğum günü için klip hazırladı. Video klip, AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a izletildi. 1 dakika 5 saniye süren klipte Erdoğan'ın çocuklarla görüntülerine yer verildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, video öncesinde şu konuşmayı yaptı:

“Simit satarak insanlık hayalini gerçekleştiren insan, bu millet için nice hayalleri gerçekleştirdi. Bugün 26 Şubat özel bir gün. Liderimiz, cumhurbaşkanımız doğum gününüz kutlu olsun. Sizlere ailenizle, teşkilatlarınızla, sizi seven milyonlarla birlikte uzun ve hayırlı bir ömür diliyoruz. Bizleri sizlere yol arkadaşı kılan Allah'a hamd ediyoruz. “

GÖRÜNTÜLER ERDOĞAN'I DUYGULANDIRDI

Videoyu izledikten sonra oldukça duygulandığı görülen Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Hazırlanan bu sürpriz gerçekten çok kısa da olsa benim için çok çok duyguluydu. Çocukluk yıllarıma beni götürmesi ve oradaki birkaç anekdot benim için gerçekten çok önemliydi. İşte bu simitti, kitaptı, suydu... Bunların üçü çocukluk yıllarımızın en önemli başlıklarıydı. Sınıfımdaki bir arkadaşımın kitap evleri vardı. Orada elde ettiğim bu imkanlarla ilk ,ufak da olsa, kütüphaneme aldığım eser Ömer Nasuhi Bilmen'in Hukuki İslamiye Kamusu'ydu. Taksitlerini simit satarak, su satarak ödemiştim. Ve o günden bu güne de hamdolsun bu şekilde yürüyerek geldik. Arkadaşlarım bunları gerçekten güzel tespit etmiş, yakalamış ve anneciğimin de evdeki makinesinde, komşulara diktiği elbiselerle, her hafta sonu yatılı okumam sebebiyle, bana vermiş olduğum 3-5 kuruş ile haftayı doldurur giderirdim. Böyle başlayan bir hayat ve şimdi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu muhteşem dev kütüphane ile işte tırmandığımız nokta."

"BU ÜLKE İÇİN BÜYÜK HAYALLERİNİZ OLSUN"

Videoda şu sözler dikkat çekti:

"Bu benim hikayem... Almak için çalıştığım o 8 ciltli kitabın hikayesi. ne zaman o kitaplara baksam, o kütüphane hayali kuran o çocuğu hatırlarım. Şimdiki kütüphanemde o kitaplar hala baş köşededir. Sayfalarını açınca çocukluğum kokar, annem kokar. Derim ki kendi kendime, insan hayal ettiği müddetçe insan. Çocuklar sizin de kitaplarınız ve bu ülke için büyük hayalleriniz olsun."

DHA

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