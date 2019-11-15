Zuhal Topal'la Sofra'da yarışmasında bugün haftanın finali yaşanıyor. Yarışmada gelinler yemek yapıyor, kaynanalar ise gelinlerin yaptıkları yemekleri yiyerek puanlar veriyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin 15 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor. Gündüz kuşağının sevilen programı Zuhal Topal'la Sofra'da hafta birincisi kim? 15 Kasım Zuhal Topal'la Sofra'da kim birinci oldu? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor.Zuhal Topal'la Sofra'da hafta birincisi haberimizde yer alıyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Aslı Hanım'ın sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofra'da hafta birincisi henüz açıklanmadı. Zuhal Topal'la Sofra'da hafta birincisi belli olduktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

Yasemin Erdur ve Kaynanası Havva Erdur

Sibel Kızılırmak ve Kaynanası Nafiye Kızılırmak

Serap Uzer ve Kaynanası Emine Uzer

Derya Özdemir ve Kaynanası Emine Özdemir

Aslı Ekşi ve Kaynanası Hediye Ekşi