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01 Kasım 2019 Cuma 15:39:02 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 15:40:31

Zuhal Topal'la Sofrada final heyecanı: Zuhal Topal'la Sofrada birinci kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada birinci kim oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Zuhal Topal'la Sofrada programında bugün final heyecanı yaşanıyor. 5 gün boyunca kayınvalidelere en güzel yemekleri sunmak için çabalayan gelinlerden kimin birinci olduğu bugün açıklanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da yayınlanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada da son puan durumu ve haftanın birincisi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

Zuhal Topal'la Sofrada programı izleyiciler tarafından yoğun ilgi ile takip ediliyor. Zuhal Topal'la Sofrada birinci kim oldu? Zuhal Topal'la Sofrada büyük ödülün sahibi kim oldu? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yarışmada 5 gün boyunca kayınvalidelere en güzel yemekleri sunmak için çabalayan gelinlerden kimin birinci olduğu bugün açıklanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da yayınlanıyor. 


 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM BİRİNCİ OLDU? 

28 Ekim - 1 Kasım haftasında Zuhal Topal'la Sofrada birincisi henüz belli olmadı. Zuhal Topal'la Sofrada büyük ödülün sahibi gelin açıklandıktan sınra haberimizin içerisinde yer alacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 28 EKİM - 1 KASIM YARIŞMACILARI KİMLER? 

Zuhal Topal'la Sofrada bu hafta yarışacak yarışmacılar Rabia Erbaş ve kaynanası Yasemin Berdeste, Çiğdem Çoklar ve kaynanası Behiye Çoklar, Emine Sağlam Yazıcı ve kaynanası Nazmiye Sağlam, Derya Cömert ve kaynanası Nebihe Cömert, Ayşe Onbaşıoğlu ve kaynanası Fatma Arman yarıştı.
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA RABİA ERBAŞ VE YASEMİN BERDESTE KİMDİR? 

Rabia Erbaş 25 yaşında ve 3 yıllık evli. Sivas gelini. Kaynanası Yasemin Berdeste Bodrum'da yaşıyor.
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA ÇİĞDEM ÇOKLAR VE KAYNANASI BEHİYE ÇOKLAR KİMDİR?

Çiğdem Çoklar 34 yaşıda. 5 yıllık evli ve Boşnak. Kaynanası Behiye Çoklar programa damga vurmaya çalışacak.


 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA EMİNE SAĞLAM YAZICI VE KAYNANASI NAZMİYE SAĞLAM KİMDİR? 

Emine Sağlam Yazıcı, 30 yaşında 1 çocuk annesi. 3.5 yıllık evli. Kaynanası Nazmiye hanım karadenizli.
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA DERYA CÖMERT VE NEBİHE CÖMERT KİMDİR? 

Derya Cömert 43 yaşında. 2 yıllık evli. Kaynanası Nebihe Cömert rakiplerine kimse heveslenmesin sözüyle meydan okudu.
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA AYŞE ONBAŞIOĞLU VE KAYNANASI FATMA ARMAN KİMDİR? 

Ayşe Onbaşıoğlu 31 yaşında, 2.5 yıllık evli. Kaynanası Fatma Arman programda büyük ödülü istiyor.

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