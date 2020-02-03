Zorlu kış şartlarına rağmen YHT çalışmaları hızla sürüyor

  • Bist 100
    119148
  • Dolar
    5,9844
  • Euro
    6,6278
  • Altın
    304,8750
İstanbul
-1 / 4
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
TSK deniz unsurlarının görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'ye sunuldu TSK deniz unsurlarının görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'ye sunuldu
'Müzik şehri' Kırşehir'in kadın halk ozanı: Ayşe Tekin 'Müzik şehri' Kırşehir'in kadın halk ozanı: Ayşe Tekin
7. Uluslararası CNR Kitap Fuarı başlıyor 7. Uluslararası CNR Kitap Fuarı başlıyor
Yurt genelinde, noterlerde güvenli ödeme sistemi başladı Yurt genelinde, noterlerde güvenli ödeme sistemi başladı
'Cyrano De Bergerac' oyunu tiyatroseverlerle buluştu 'Cyrano De Bergerac' oyunu tiyatroseverlerle buluştu
Anavarza Antik Kenti'nin 'Zafer Takı' ziyaretçilerini bekliyor Anavarza Antik Kenti'nin 'Zafer Takı' ziyaretçilerini bekliyor
Türkiye'nin tavrı daha agresif olacak! Türkiye'nin tavrı daha agresif olacak!
'Sınır Arkası: İnsan' fotoğraf sergisi açıldı 'Sınır Arkası: İnsan' fotoğraf sergisi açıldı
Bakan Albayrak: Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI Ocak’ta 51,3 oldu Bakan Albayrak: Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI Ocak’ta 51,3 oldu
TSK'nın Esed'e misillemesi böyle görüntülendi! TSK'nın Esed'e misillemesi böyle görüntülendi!
Petrol fiyatları 6 ayın dibini gördü Petrol fiyatları 6 ayın dibini gördü
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı: Cuma günü kar yağışı etkili olacak İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı: Cuma günü kar yağışı etkili olacak
Kaybolan 8 yaşındaki Arda'yı polis amcaları buldu Kaybolan 8 yaşındaki Arda'yı polis amcaları buldu
Yeni tip koronavirüs tedavisinde ilerleme görüldü Yeni tip koronavirüs tedavisinde ilerleme görüldü
Gine'de altın madeninde göçük: Çok sayıda ölü var Gine'de altın madeninde göçük: Çok sayıda ölü var
Başkan Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Karşılık verdik, vermeye devam edeceğiz Başkan Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Karşılık verdik, vermeye devam edeceğiz
Koronavirüs salgınında flaş gelişme! Hükümet cesetlerin gömülmesini yasakladı Koronavirüs salgınında flaş gelişme! Hükümet cesetlerin gömülmesini yasakladı
Brent petrolün varili 56,24 dolar Brent petrolün varili 56,24 dolar
İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye'nin en büyüğü olacak! Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi 20 Şubat'ta açılacak Türkiye'nin en büyüğü olacak! Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi 20 Şubat'ta açılacak
Hayırsever Robin Hood Trabzon'da! Çocukların yüzünü güldürdü Hayırsever Robin Hood Trabzon'da! Çocukların yüzünü güldürdü
03 Şubat altın fiyatları hareketlendi! Gram altın ve çeyrek altın alış satış ne kadar? 03 Şubat altın fiyatları hareketlendi! Gram altın ve çeyrek altın alış satış ne kadar?
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, yeni partisini duyurdu CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, yeni partisini duyurdu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Şubat 2020 Pazartesi 09:17:05 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 09:27:43

Zorlu kış şartlarına rağmen YHT çalışmaları hızla sürüyor

TCDD İşletmesi Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, sosyal medya hesabından YHT çalışmalarına ilişkin bir görüntü paylaştı. Uygun, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüyle Sivas'ta zorlu kış şartlarına rağmen YHT çalışmalarının hızla sürdüğünü gözler önüne serdi.

TCDD İşletmesi Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüyle Sivas’ta zorlu kış şartlarına rağmen YHT çalışmalarının hızla sürdüğünü gözler önüne serdi.

2020 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması beklenen YHT projesinde ray döşeme çalışmaları, 406 kilo metrelik hat boyunca 150 noktada yaklaşık 6 bin çalışan ile aralıksız sürdürülüyor. Zorlu kış şartlarının yaşandığı Sivas’taki çalışmaları TCDD İşletmesi Genel Müdürü Ali İhsan Uygun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle gözler önüne serdi.

Uygun, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede rayların taşındığı anları, "Gar, Gış, Gıyamet.. (3G). Ankara-Sivas YHT için durmak yok çalışmaya devam" ifadeleri ile paylaştı. Paylaşım birçok yorum ve beğeni aldı. 

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Uygun’un paylaşımını retweet yaparak paylaştı. Vali Ayhan, Uygun’un paylaşımını "Sayın Genel Müdürüm, ben bu 3G’ye ek olarak TCDDemiryolları’na ithafen 4’üncü G olarakta (G)ayret eklemek istiyorum. Mevsimin her şartında özveri ve gayretle çalışan tüm TCDDemiryolları personeline teşekkür ediyoruz" sözleri ile paylaşırken, Belediye Başkanı Bilgin ise "Sayın Genel Müdürüm emeğiniz ve gayretinizden dolayı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Yüksek hızlı tren Sivasımıza çok büyük değer katacak" ifadeleri ile paylaştı. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ