  • Bist 100
    99027.8
  • Dolar
    5,8886
  • Euro
    6,5138
  • Altın
    281,6270
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Olgunlaşma Enstitüleri Kurumsal Dönüşüm Toplantısı ve Sergi Açılışı Olgunlaşma Enstitüleri Kurumsal Dönüşüm Toplantısı ve Sergi Açılışı
Bulgaristan Başbakanı Borisov: Brüksel, Türkiye'ye saldırgan tavrını bıraksın Bulgaristan Başbakanı Borisov: Brüksel, Türkiye'ye saldırgan tavrını bıraksın
Azerbaycanlı gazilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek Azerbaycanlı gazilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Harekat aleyhine manipülasyonda TSK'nın envanterinde olmayan tankın görselini kullandılar Harekat aleyhine manipülasyonda TSK'nın envanterinde olmayan tankın görselini kullandılar
Zorla silah altına alınan Araplar YPG/PKK'dan kaçıyor Zorla silah altına alınan Araplar YPG/PKK'dan kaçıyor
Siyanür içti ve yaşamına son verdi Siyanür içti ve yaşamına son verdi
Nebiyan kestanesi üreticisinin yüzünü güldürüyor Nebiyan kestanesi üreticisinin yüzünü güldürüyor
Lübnanlı gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek Lübnanlı gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
HDP önündeki eylemde 40'ıncı gün HDP önündeki eylemde 40'ıncı gün
Teröristler yine gazetecilere saldırdı Teröristler yine gazetecilere saldırdı
Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçtı Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçtı
Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşılıyor Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşılıyor
İçişleri Bakan Soylu: Teröre coğrafyamızın hiçbir noktasında müsamaha etmeyeceğiz İçişleri Bakan Soylu: Teröre coğrafyamızın hiçbir noktasında müsamaha etmeyeceğiz
Milan, Lille'de oynayan milli futbolcu Zeki Çelik'in peşinde Milan, Lille'de oynayan milli futbolcu Zeki Çelik'in peşinde
Osmanlı ekmeği Karadeniz ürünleriyle tatlandı Osmanlı ekmeği Karadeniz ürünleriyle tatlandı
Yeşilay'dan sigara bağımlılarına psikososyal destek Yeşilay'dan sigara bağımlılarına psikososyal destek
Irak Başbakanı, gösterilerdeki şiddetin araştırılması için komisyon kurdu Irak Başbakanı, gösterilerdeki şiddetin araştırılması için komisyon kurdu
Pencere korkuluklarına başı sıkışan küçük çocuğu itfaiye kurtardı Pencere korkuluklarına başı sıkışan küçük çocuğu itfaiye kurtardı
Dışişleri Bakanlığından "DEAŞ'lılar" hakkında flaş açıklama Dışişleri Bakanlığından "DEAŞ'lılar" hakkında flaş açıklama
Irak Başbakanı, gösterilerdeki şiddetin araştırılması için komisyon kurdu Irak Başbakanı, gösterilerdeki şiddetin araştırılması için komisyon kurdu
Bosna Hersek'te İslam Birliği Başkanı Kavazovic oldu Bosna Hersek'te İslam Birliği Başkanı Kavazovic oldu
Bakanlık gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri açıkladı Bakanlık gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri açıkladı
Feyzioğlu: ABD'li, Alman ve Fransız gazeteciler hedef alınsaydı dünyayı yerinden oynatırlardı Feyzioğlu: ABD'li, Alman ve Fransız gazeteciler hedef alınsaydı dünyayı yerinden oynatırlardı
Hollanda televizyonundan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler Hollanda televizyonundan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Ekim 2019 Cumartesi 17:40:37 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 17:41:33

Zorla silah altına alınan Araplar YPG/PKK'dan kaçıyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı çok sayıda Arap, başarıyla ilerleyen Barış Pınarı Harekatı'nda örgütün kontrolü kaybetmesinden faydalanıp kaçıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesi, YPG/PKK'nın baskıyla silah altına aldığı Arapların örgütten kaçışına imkan sağladı. 

AA'ya bilgi veren ancak ailelerinin güvenliği nedeniyle isimlerinin paylaşılmasını istemeyen bazı Arap gençleri, TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun harekatı derinleştirmesinden faydalanarak YPG/PKK'dan kaçtıklarını anlattı.

Arap gençleri, örgütün uzun zamandır bölgede büyük bir baskı kurarak Arap aşiretlerini korkuttuğunu, aşiretlerin çoğunun YPG/PKK’nın gençleri silah altına alma ısrarına direnemediğini, ayrıca ABD'nin örgütle çalışan aşiretlere parasal ve lojistik desteği sağlayarak süreci teşvik ettiğini anlattı.

TSK ve SMO askerlerinin Arap topraklarına girmesiyle aşiretler üzerindeki baskının kırıldığını kaydeden Arap gençleri, "Yüzlerce arkadaşımız PKK'nın kontrolü kaybetmesini fırsat bilip Aynularab ve Münbiç kırsalındaki yerlerini terketti. Kaçarak gizlendiler. Güvenli gördükleri yerlere gittiler. Hatta çok daha fazlası çıkmış olmalı. PKK yolları kapatarak bu kaçışlara engel olmaya çalışıyor." bilgisini paylaştı.

Bu arada, Münbiç'ten Kamışlı'ya uzanan stratejik önemdeki M4 yolu üzerinde yer alan Al Zeydiyye köyünde, Arap halk YPG/PKK'yla çatışarak köylerini teröristlerden temizledi. Halk köylerine SMO bayrağı astı.

Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklarda nüfusun büyük bölümünü Araplar oluşturuyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ