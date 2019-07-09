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09 Temmuz 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 08:01:02

Örnek olsun

İstanbul Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran trafik magandaları tutuklandı. Ancak Türkiye'yi infiale sürükleyen bu zorbalık, ne ilk ne de son olacak. Çünkü yapanın yanına kar kalıyor. Caydırıcılıktan uzak cezalar, eşkıyalığı adeta teşvik ediyor.

Emniyet şeridinde polise yakalanmamak için direksiyonu önüne kırıp tehlikeye attıkları aracın sürücüsünü ve 7 aylık hamile eşini tehdit eden, otomobilin kaputunu ezen Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler, yüzsüzlükleriyle de pes dedirtti. 'Bizi tahrik ettiler' diyerek sürücüyü ve korkudan düşük tehlikesi geçiren eşini suçladılar.

Kamera kayıtlarına rağmen sergiledikleri pişkinliğin başta gelen sebebi, şehir eşkıyasına hak ettiği cezanın verilmemesi. Hiçbir kural tanımayıp kendilerini uyaranlara saldıran, yaralayan, hatta cana kasteden magandalar, küçük para cezalarıyla kurtuluyor. Sel kardeşlerin tutuklanması, zorbalığın artık cezasız kalmayacağı umudunu doğurdu.

İstanbul Pendik D-100 karayolunda, 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek saldıran Hasan Sel'le kardeşi Hüseyin Sel, dün sabah Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi'ne teslim oldu. İki kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

'HEYECANA KAPILDIM, ZIPLADIM'

Savcılık ifadesinde, Kastamonu’da yaşayan annesinin şeker komasına girdiğini haber almaları üzerine yola çıktıklarını söyleyen Hasan Sel, çiftin aracının kendilerine arkadan çarptığını, bu nedenle araçlarını durdurduklarını, araçtan indiklerini, sıkıntısının ne olduğunu anlamak için camı açmayı istediklerini belirtti. Sel, “Küfür ve el hareketlerine maruz kaldık. Tahrik altında şahsın aynasına zarar verdim. İki araç birbirine bitişik olduğu için aracın kaputuna bastım. O anki heyecanla kaputta zıpladım. Kesinlikle hamile olduğunu bilmiyordum” dedi. Hamile kadının eşinden şikayetçi olduklarını belirten Sel, olay sırasında yanında bulunan ruhsatlı silahını teşhir amaçlı kullanmadığını da dile getirdi.
ikisi de tutuklandı.

Savcılık ifadesinde, zaman zaman da emniyet şeridinde gittiğini söyleyen sürücü Hüseyin Sel ise “Biz de hakaret ve mala zarar verme nedeniyle şikayette bulunduk, ancak duruma göre şikayetimizi geri çekeriz” dediği belirtildi. Savcı, ifadelerin ardından her 2 kardeşi de, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Mala zarar verme” ve “Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. 2 maganda cezaevine gönderildi.

1.110 LİRA ÖDEYECEKLER

Maganda kardeşlerin aldığı trafik cezaları da belli oldu. Buna göre, sürücü Hüseyin Sel'e “Emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları” maddesine istinaden 1.002 TL, “Başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak” gerekçesiyle 108 TL olmak üzere toplam 1.110 TL para cezası kesildi. Hüseyin Sel'in ehliyetine, sağlık şartları gereğince geçici olarak el konuldu. 

PİŞKİN SAVUNMA

Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler, “Bizi tahrik ettiler, şikayetçiyiz, duruma göre geri çekebiliriz” diyerek, pişkince kendilerini savundu ve sürücüyle korkudan düşük tehlikesi geçiren hamile eşini suçladı.

EL SIKAN AMİRİN GÖREVİNE SON

Emniyete teslim olmaya gelen saldırganları kapıda karşılayıp, elini sıkan Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi amiri büyük tepki topladı. Görevden alınan memur hakkında idari soruşturma başlatıldı.

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Örnek olsun
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