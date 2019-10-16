Zoraki destek buraya kadar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) dünkü grup toplantısında, Türkiye aleyhinde çok ağır karalama ve iftiraları peş peşe sıraladı. Böylece CHP liderinin, Türkiye'nin Güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nın 7. gününde maskesi düştü. “Suriye tezkeresine içimiz yana yana evet diyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, gerçek yüzünü saklamaya sadece bir hafta dayanabildi. CHP lideri, terör örgütü ve uluslararası destekçilerini memnun eden açıklamalar yaptı.

KAHRAMANLARI HİÇE SAYDI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları canını hiçe sayarak ülkesi için mücadele ederken Kılıçdaroğlu, FETÖ ve PKK ağzıyla konuştu. Her fırsatta teröristlere kol kanat geren Türkiye düşmanı Batı medyasının yalanlarını tekrarlayan Kılıçdaroğlu, Mehmetçik’in destan yazdığı Barış Pınarı Harekâtı’nı karalamaya kalkıştı. Zoraki desteğini çekip harekâta karşı çıkan CHP lideri, daha önce de dillendirdiği Türkiye’nin DEAŞ’a yardım ettiği iftirasını yineledi. Ankara’nın Fırat Kalkanı Harekâtı’yla DEAŞ’a indirdiği darbeleri göz ardı eden Kılıçdaroğlu, Türkiye sınırını terörden temizleyecek harekatı baltalama çabasına girişti. Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ mensuplarını hastanelerde tedavi ettirip Suriye'ye geri gönderdiği yalanını atan Kılıçdaroğlu, “Suriye'de yaralanan teröristleri Türkiye'ye getirip gizli gizli tedavi edip tekrar Suriye'ye gönderdiler. Ortadoğu batağında ne işi var Türkiye'nin dedik” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Türkiye düşmanlarıyla ağız birliği yapan Kılıçdaroğlu’nun skandal sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, “Kılıçdaroğlu varken düşmana ne gerek var” yorumunda bulundu. PKK/YPG'nin DEAŞ bahanesine sığındığını hatırlatan vatandaşlar “Kandil ağzıyla konuşuyor” dedi.

GERÇEKLERE GÖZÜNÜ YUMDU

Harekâtın 7. gününde zoraki desteğini çekerek terör örgütü ve uluslararası destekçilerini memnun eden açıklamalar yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, sosyal medyada tepki yağdı. Teröristlerin roket ve havanlarla sivilleri katletmesini ağzına bile almayan Kılıçdaroğlu, Fransa’da Türkiye futbol Milli Takımına uygulanan lince çıtını çıkarmadı. Batı medyasının iftira kampanyasını görmezden gelerek gerçeklere gözünü yumdu.

FIRÇA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

nİngiltere’nin başkenti Londra'da önceki gün düzenlenen CHP toplantısına, son dönemde alenen işbirliği yaptığı PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den de bazı isimler katıldı. Bir YPG/PKK sempatizanın, Barış Pınarı Harekâtı’nın konuşulduğu toplantıda, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’a “Harekata nasıl destek verirsiniz” diyerek attığı fırça etkisini kısa sürede gösterdi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, “Türkiye DEAŞ'la birlikte Kürtleri katlediyor” yalanını Meclis kürsüsünden dillendirdi.

İFTİRACILARIN SÖZCÜSÜ

CHP liderinin skandal açıklamalarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sert tepki gösterdi. Ünal,“Kılıçdaroğlu’nu dinliyorum. Terörü ve terörizmi anlatıyor. Teröre ve teröristlere tek kelime etmeden, FETÖ'nün bize karşı yürüttüğü uluslararası yalan ve iftira kampanyasının böyle bir günde sözcülüğünü yapıyor. Yazıklar olsun” paylaşımında bulundu. Katıldığı bir televizyon programında, Kılıçdaroğlu’nu dinlerken dehşete kapıldığını belirten Ünal, “Siyasetçi olsa siyasi akılla hareket eder” dedi.