Zonguldak'ta sahte para operasyonu
Piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı
Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen 3 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Beycuma beldesinde 3 kişinin piyasaya sahte para sürmeye çalışıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Ekipler yaptıkları incelemede, E.Ö, T.Ö. ve E.T.D'nin beldedeki marketlerden alışveriş yaparak piyasaya sahte para sürmeye çalıştığını belirledi.
Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde 43 adet 50 lira ile 1 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.
AA
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