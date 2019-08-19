Zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre Mustafa Öztürk (43) idaresindeki 34 GR 6310 plakalı araç, otogar ışıklara geldiği sırada duramayarak önünde kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Ölçüoğlu'nun (47) kullandığı 55 H 0705 plakalı araca, bu araç da önündeki Mehmet Dal (33) yönetimindeki 05 RE 601 plakalı araca çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında Fatih Öztürk (19), Dudu Öztürk (37), Ümmügülsüm Öztürk (13) ve Kübra Öztürk (12) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İHA