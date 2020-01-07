Zihinsel engelli teröristler tarafından kandırılıp dağa kaçırılmış
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam eden isimlerden olan Mehmet Sıddık Çiftçi, zihinsel engelli kardeşinin 5 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından dağa kaçırıldığını söyledi
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 127'nci gününde 64’e yükseldi.
5 yıl önce Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde zihinsel engelli olan 20 yaşındaki Rahim Çiftçi'nin terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten ağabeyi Mehmet Sıddık Çiftçi, oturma eylemine katılarak kardeşinin gönderilmesini istedi.
İHA'nın haberine göre Çiftçi, “Kardeşim 5 yıldır kayıp, hiç haber alamadık. İlçede jandarmaya haber gelmiş dağa gitti diye. Kardeşim zorla götürüldü hastaydı, 20 yaşında gitti şuan 25 yaşında. Ben buraya kardeşim için geldim, bir çare kardeşimi getirin" dedi.
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