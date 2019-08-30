30 Ağustos 2019 Cuma 14:19:47 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:21:39
Zeytinburnu'nda tramvay raydan çıktı
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde tramvay raydan çıktı. Yolcular tramvaydan indirilirken, seferlerde aksamalar yaşanıyor.
Edinilen bilgilere göre olay, 12.00 sıralarında Zeytinburnu'nda yaşandı. Bağcılar istikametine seyreden tramvay, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Olay sonrası yolcular tramvaydan kontrollü bir şekilde indirilerek otobüslere yönlendirildi.
Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlatırken, Bağcılar istikametine tramvay seferleri durduruldu.
İHA
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