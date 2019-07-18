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18 Temmuz 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 08:19:56

Zamanlaması manidar saldırı

Ankara’nın Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışması, S-400 tedariki ve PKK elebaşılarının saklandığı Kandil’i kuşattığı bir dönemde, Türk diplomat, Irak’ta saldırıya uğradı. Erbil Başkonsolosluğu görevlisi, suikastın ardından şehit düştü.   

Türkiye’nin 2023 hedeflerine koşar adım gitmesi, karanlık odakları yeniden harekete geçirdi. Ankara’nın peş peşe kritik hamleleri karşısında ne yapacağını şaşıran ‘üst akıl’ tetikçilerini sahneye sürdü. Türkiye tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmalarına devam etti. Her tehdidin ardından bir gemi daha bölgeye gönderildi. Son olarak Oruç Reis’in Akdeniz’e ineceği açıklandı. Ankara’nın ABD’ye rağmen alamayacağı, alsa da bir Türkiye’ye gelemeyeceği iddia edilen Rus S-400 hava savunma füzelerinin sevkıyatı devam ediyor. 6 günde 14 uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. Terör örgütünü Irak’ın kuzeyinden söküp atacak ve PKK elebaşılarının yuvalandığı Kandil’in yolunu açacak Pençe ve Pençe-2 harekatları başarıyla devam ediyor. Terör inlerini imha eden Mehmetçik, adım adım Kandil’e giderken PKK’nın belini kırıyor. 

TAZİYE ZİYARETİNDEN DÖNÜYORDU

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenlerinde 82 milyonun tek yürek olduğunu gören karanlık odaklar, tetikçileriyle bu tabloyu bozmak için Irak’ta Türk diplomatı hedef aldı. ASALA vahşetinin üzerinden uzun yıllar geçmesinin ardından diplomatlara yönelik suikast, kirli ellerin yeniden devrede olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'nin Irak’ın Erbil kentindeki başkonsolosluğunda görevli diplomat, taziye ziyaretinin ardından yemek için gittiği restoranda, bir teröristin silahlı saldırısına uğradı. Restoran sahibi, konsolosluk çalışanları içeri girdikten sonra sivil giyimli ve üzerinde susturucu takılı uzun namlulu iki silah taşıyan saldırganın, doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtığını belirtti. 

KAMERALAR TESPİT ETTİ

Saldırı sonucu bir Türk diplomat, olay yerinde şehit oldu. Dışarda bekleyen araçla kaçan üç saldırganın yakalanması için Irak güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldı. Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi. Erbil Emniyet Müdürü Abdulhalik Talat, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, daha sonra detaylı açıklamanın yapılacağını söyledi. Iraklı yetkililerden edinilen bilgiye göre, Erbil’in en merkezi noktalarından birinde gerçekleştirilen saldırının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği öğrenildi. Görüntüleri tespit edilen saldırganların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydedildi. 

Diplomatlara yönelik saldırının, kritik bir süreçte yaşanması kafalarda soru işaretleri oluşturdu. 

Türk konsolosluk çalışanları, gittikleri restoranda sivil giyimli 3 kişinin kurşunlarının hedefi oldu. 

TAM BAĞIMSIZLIK ADIMLARI PANİKLETTİ 

Ankara, yedi düvelin bir araya gelerek Türkiye ve KKTC’nin Akdeniz’deki haklarını gasp etmeye yönelik hamlelerine boyun eğmedi. Dünyanın en iyi hava savunma sistemi S-400’lerle gücüne güç katan Türkiye, PKK’yı bitirme seviyesine getirdi. Güvenlik güçleri, örgütün sözde elebaşılarını nokta operasyonlarla tek tek etkisiz hale getirdi. Mehmetçik, Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlarla Kandil’i çembere aldı. Türkiye’nin tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerlemesinin önü daha önce olduğu gibi diplomatları şehit edilerek kesilmeye çalışılıyor. 

ANKARA'YLA İRTİBAT HALİNDEYİZ

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf yaptığı açıklamada, “Erbil'de bir Türk diplomatın hedef alındığı silahlı saldırıyı kınıyoruz” ifadelerini kullandı. Sözcü Sahhaf, saldırıya ilişkin detayların ortaya çıkarılması için resmi taraflarla koordinasyon içinde olduklarını ifade etti.

Irak güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonun ardından, Erbil'den diğer kentlere giden tüm yollar trafiğe kapatıldı. 

Yurtdışı programlarını iptal eden IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil’e döndü.

BARZANİ PROGRAMINI YARIDA KESTİ 

Saldırı haberinin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Fransa ve diğer yurtdışı temaslarını yarıda kesti. Barzani, ülkesine dönerek olayla ilgili soruşturmayı yakından takip edecek. Geçtiğimiz günlerde IKBY Başbakanı seçilen Mesrur Barzani ise saldırı sırasında tebrikleri kabul etmek için Bağdat'ta bulunuyordu. Bağdat'ta üst düzey temaslarını yarıda kesen Mesrur Barzani de Erbil'e döndü. 

‘SALDIRIYI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ’ 

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden Türkiye Başkonsolosluğu görevlisinin ailesi, yakınları ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz” ifadesi yer aldı. Açıklamada, “Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz” denildi. 

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger 

AB’DEN TÜRKİYE’NİN YANINDAYIZ MESAJI

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, AB Türkiye Delegasyonu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın Erbil kentinde Türk Konsolosluğu'nun bir görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten derin üzüntü duyduğunu belirtti. Berger, “En içten taziyelerimizi sunarken, kalben ve tüm dualarımızla Türkiye'nin ve merhumun ailesiyle sevenlerinin yanında olduğumuzu ifade ederiz” dedi.

Nijerya açıklarında korsanların rehin aldığı 10 mürettebattan hala haber alınamadı.

KORSANLAR DA DEVREDE 

Türkiye’yi durdurmak ve tam bağımsızlık yolunda önünü kesmek için kirlik eller her yolu deniyor. Kuşatma operasyonunda ilk önce korsanlar devreye girdi. Erbil’deki saldırıdan önce Türk kargo gemisine Nijerya açıklarından bir saldırı gerçekleştirilmişti. Önceki günkü saldırıdan sonra kaçırılan 10 Türk denizciden hala haber alınamadı. Korsanlar ne devlet kurumlarıyla ne de gemi sahibi şirketle temas kurmadı. Peş peşe iki saldırının zamanlaması kafalarda soru işareti oluşmasına neden oldu. 

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Zamanlaması manidar saldırı
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