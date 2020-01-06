Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Zalim İstanbul 25. bölümü ile 28 Aralık 2019 Pazartesi günü ekranlara geldi. Her hafta Pazartesi günü izleyicileri ile buluşan Zalim İstanbul, Kanal D'nin 6 Ocak 2020 yayın akışında yer almadı. İzleyiciler, Zalim İstanbul'un yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Zalim İstanbul yeni bölüm bugün var mı? 6 Ocak Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm bugün yok. 6 Ocak 2020 Kanal D'nin yayın akışında Zalim İstanbul yer almadı. Zalim İstanbul yılbaşı nedeni ile ara verdi.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Zalim İstanbul 26. yeni bölüm 13 Ocak Pazartesi günü ekranlarda yer alacak. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim için endişelenen ev halkı karşılarındaki manzara ile şaşkına döner. Şeniz Nedim için kurduğu tuzağa yakalanacaktır.

Cemre artık bu oyunu sürdüremeyecek kadar yıpranmıştır. Cenk’in gönüllü olarak kullanılmayı kabul etmesine de aldırış etmeden bu evliliği bitirmek üzere harekete geçer.

Ancak Agah bir adım öndedir ve kamera kaydını izlemiştir. Nedim’in de kaydı izlediğini ve sustuğunu öğrenmesi ise Cemre için artık son damla olur.

Ceren’in kendine yapılanların hesabını sormak için tek şansı artık Nedim’dir. Nedim Ceren’in uzattığı ele şüphe ile yaklaşır.

Agah öğrendiklerinin şokunu atlatamadan köşkü alt üst edecek sırra doğru ilerliyordur.