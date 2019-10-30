Zafer Arapkirli'den skandal paylaşım! Kirli mesaja sosyal medyada tepki yağdı
Gazeteci Zafer Arapkirli, Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü nedeniyle bugün İstanbul'da gerçekleşen etkinlikleri "istanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu" olarak niteledi. Arapkirli'nin 'kirli' ve 'nefret' kokan mesajlarına tepki yağdı. Zafer Arapkirli'nin sözleri bir dönem sosyal medya hesabından paylaştığı "Yuh be kardeşim! Bu kadar nefret mide bulandırır" sözünü hatırlattı. Sosyal medya kullanıcıları toplumda kin ve nefret oluşturan bu paylaşımlar için İçişleri Bakanı’nı göreve davet etti.
Gazeteci Zafer Arapkirli, İstanbul seçimlerinden sonraki ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını büyük bir coşku ile paylaşırken büyük bir skandala imza attı.
Arapkirli, sanki İstanbul'da ilk kez Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşku ile kutlanıyormuş algısı verirken, nefret tohumları ekmeyi de ihmal etmedi.
Üç ayrı paylaşım yapan Arapkirli, ilkinde "İSTANBUL (bi nevi) DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNU KUTLUYOR" dedi.
İkinci mesajında ise daha da ileri giderek, "İSTANBUL (bi nevi) "GELDİKLERİ GİBİ (defolup) GİTTİLER" DİYOR." ifadesini kullandı.
Arapkirli'nin son mesajı ise "İSTANBUL Derin bir nefes aldı bu gece." oldu.
İBB yönetimini CHP'nin almasını üstü kapalı olarak işgalden kurtuluş olarak gören ve yine adını anmadan AK Parti'yi de işgal gücü gibi gösteren Zafer Arapkirli'nin bu mesajlarına sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.
O tepkilerden birinde Arapkirli'ye bir sosyal medya kullanıcısı kendi sözü ile seslendi: "Bu kadar nefret mide bulandırır"
İşte o tepkilerden bazıları...
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Ankara'da Yeni Adalet Sarayı yapılacak
- Başkan Erdoğan'dan Fransa'ya sert çıkış: Fransa sen önce bunun bedelini öde!
- ABD medyası: Türk İHA'ları olayların seyrini değiştirdi
- MSB: Rus Asker Heyeti ile 28-30 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan görüşmeler tamamlanmıştır
- Zafer Arapkirli'den skandal paylaşım! Kirli mesaja sosyal medyada tepki yağdı